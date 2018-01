Com o objetivo de colocar nossos alunos em contato direto com profissionais consagrados para que eles pudessem refletir sobre suas escolhas, esclarecer dúvidas e abrangências de cada área, conhecer as dificuldades e questões práticas, realizamos no sábado, dia 12 de setembro, o VI Fórum de Profissões do Colégio Friburgo.



Tivemos a presença de pais de alunos e ex-alunos que se disponibilizaram a vir ao Colégio para auxiliar os estudantes nessa tarefa tão importante e muitas vezes difícil que é a escolha da profissão.

Engenharia, publicidade, promoção de eventos, marketing, administração, cinema e vídeo, radio e tv, jornalismo, hotelaria, gastronomia, psicologia, fonoaudiologia, design, moda, fotografia, arquitetura, direito, magistratura, relações internacionais, medicina, biologia, farmácia, bioquímica e nutrição foram as profissões escolhidas para o debate.



Aconteceu também a Palestra da Professora Fernanda Magnotta sobre escolha da carreira.

Agradecemos imensamente a presença de todos os profissionais que, certamente, fizeram a diferença na vida de nossos alunos, e a toda equipe que organizou o evento.

Obrigado a Wilma Moretti, Ricardo Alagarve Gregório, Renata Couto, Antonio Fernando Pedro, Lucas Leite, Miriam Gomes Barcelos, Livia Raduan Molina, José Roberto Alegretti, Giuliana Laurino, Irene de Macedo Silva, Marcelo de Franco, Alexandra Briganti, Harlei Gomes, Karine Marqueti de Andrade, Valter Rodrigues De Andrade, Rênia Slikta, Fernando Belmonte, Fabio Aoki, Daniel Luís Bottas, Irene Peixoto Godoy, Liane Borges Leal, Flavia Leonel, Luis Gustavo Ladeira, Volnei João Veronese, Bruno Bock, Rosangela Wicher, Ana Cristina Vallada, Fernando Cardoso, Peter Carcavallo, Patricia de Brito, Mariana Vieira dos Santos, Sonia Fugiwara, Paulo Ricardo Calçade, Andréa Stefanello, Sofia Scalopi, Fernanda de Sá Fioretti, Ana Carolina de Almeida, Marco Aurélio Vezzali, Fernanda Jorge Warde e Flavia de Faria Lourenço.