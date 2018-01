Uma manhã no museu

A localização privilegiada do Colégio FAAP, instalado no campus da Fundação Armando Alvares Penteado, permite aos alunos usufruir de toda a atmosfera cultural da instituição. Nas últimas semanas, os estudantes tiveram a oportunidade de conhecer as obras de algumas mulheres artistas que fizeram história na arte brasileira, como Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, entre outras que estão presentes na exposição “Elas – Mulheres Artistas no Acervo do MAB”.

A exposição joga luz sobre as artistas a partir de uma seleção de obras do acervo do museu, produzidas durante todo o século XX até os dias atuais. São exibidas 82 produções, escolhidas por sua qualidade artística, representatividade, segundo os movimentos e tendências da época em que foram criadas, além de valores de atração visual.

Da lista das 64 artistas que integram a mostra, encabeçada por Anita Malfatti e Tarsila do Amaral, os alunos apreciaram obras de Noêmia Mourão, Djanira, Marina Caram, Mira Schendel, Tomie Ohtake, Georgia Kyriakakis, entre outras que tiveram importância fundamental para a história da arte brasileira.

Visita educativa

O museu recebe todos os dias grupos de estudantes, turistas, terceira idade, entre outros, para visitas guiadas pelos educadores. Também promove visitas temáticas especiais, como a oficina de pinhole que ocorrerá nos dias 18 e 21/5 (quarta-feira e sábado) em comemoração ao Dia Internacional dos Museus.

O Pinhole é uma técnica artesanal em que é possível fazer uma fotografia usando uma caixa de papel escura, com um pequeno furo e uma película fotográfica. O objetivo da oficina é apresentar como a fotografia pode ser algo simples e mágico e visa estimular a curiosidade e sensibilidade artísticas dos participantes.

A oficina é indicada para crianças maiores de 10 anos, acompanhadas dos pais. A inscrição deve ser feita pelo e-mail museu.educativo@faap.br ou pelo telefone (11) 3662-7200.