Orientação vocacional nos três anos de Colégio FAAP

No Colégio FAAP, a orientação para a escolha profissional de seus alunos ocorre desde a primeira série, quando os jovens são estimulados a questionar suas preferências. “Quem sou eu, o que me faz feliz, de que mais gosto e de que menos gosto são as perguntas básicas do primeiro passo para fazer com que esses estudantes comecem a se descobrir”, explica a professora Marinez Feliz Rafaldini, orientadora educacional do colégio.

Em um segundo momento, a professora acrescenta que os alunos são estimulados a descobrir qual a sua dominância cerebral, após uma aula sobre Dominância Cerebral de Herrmann, ou seja, se o lado esquerdo domina mais que o direito, o estudante é mais lógico e racional; já aquele aluno que tiver o lado direito dominante, suas características estão mais voltadas a questões emocionais e artísticas. “Essas informações podem influenciar na escolha desse jovem”, diz.

Para o aluno do terceiro ano, que já passou por essas etapas, o Colégio realiza atividades de orientação profissional, como a que ocorreu no início do mês de abril. Diretores das faculdades e coordenadores da FAAP apresentaram aos alunos do Colégio o que é oferecido em cada um dos cursos, tiraram dúvidas sobre as disciplinas, sobre qual o perfil do aluno, as oportunidades de estágio e trabalho, além das possibilidades de intercâmbio.

Os alunos também tiveram palestra com a mentoring educacional Cyntia Pinheiro, registrado no post do dia 13 de abril (http://educacao.estadao.com.br/blogs/colegio-faap/a-dificil-tarefa-de-escolher-a-profissao/).

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para ajudar ainda mais na decisão, o aluno do Colégio FAAP também pode assistir a aulas nas Faculdades da FAAP. “Assim o estudante pode realmente se certificar ou mesmo recuar em relação à sua escolha”, comenta a professora Marinez, enfatizando a importância de o Colégio estar instalado dentro do campus da Fundação.

Nas próximas semanas, haverá uma nova rodada de palestras com os coordenadores da graduação da FAAP. Confira nas fotos abaixo como foram as primeiras atividades de orientação vocacional do Colégio FAAP.