Na reta final do ano letivo

Os bastidores de uma escola podem trazer aos pais e, sobretudo, aos alunos, informações muito úteis e, outras vezes, vitais no sentido de se evitar situações aflitivas e traumas que podem comprometer o processo educativo. Assim, nesta reta final, alguns cuidados adicionais devem ser tomados.

Comecemos com aqueles alunos que, praticamente aprovados, podem sentir a tentação da vitória antecipada. Apesar de raro, bons alunos acabam, nesta fase, se descuidando dos estudos e, esquecendo que o seu histórico escolar é um documento definitivo, em última instância, descuidar de sua imagem pode trazer posteriores prejuízos.

Tais sugestões, evidentemente, são válidas para todos os estudantes que, já aprovados, possam ter a sedução da falsa vitória, pois quem fica na média, é medíocre.

Na outra ponta da escala do aproveitamento escolar, temos os desesperados – aqueles alunos que, em situação aflitiva, resolvem “entregar o jogo antes do apito final”. A norma, nas melhores escolas (que acompanham, constante e cuidadosamente o desempenho escolar de seus alunos) é sempre trabalhar a recuperação de tal forma que, considerando o esforço e o empenho, possam dar ao carente condições de, até o final, demonstrar reação positiva.

No longo convívio com os Conselhos de Classes, assistimos a adesão dos educadores ao que chamo de “média pedagógica”. Pela melhor cartilha pedagógica e longe da mesquinhez das abordagens “conteudísticas cartesianas”, os educadores avaliam o aluno no seu crescimento dentro de suas reais possibilidades e não a partir de um parâmetro genérico, ideal e nada pedagógico. Ou seja, até o derradeiro momento, se observará o esforço e a seriedade do estudante.

Jamais cansarei de afirmar que escolas, realmente fortes, não são as que massacram e reprovam seus alunos, mas sim aquelas que os promovem e recuperam sem leniência e paternalismos.

Em qualquer das situações mencionadas, cabe às famílias aumentarem seus cuidados e assistência para que o final de um ano letivo seja, apenas, a consolidação da continuidade de um processo educacional que, em nossos dias, é perene.

Professor Henrique Vailati Neto é diretor do Colégio FAAP – SP.

Formado em História e Pedagogia, com mestrado em Administração. É professor universitário nas disciplinas de Sociologia e Ciência Política. Tem quatro filhos e quatro netos.

Troque ideia com o professor: col.diretoria@faap.br