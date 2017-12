Luzes na penumbra: relembrando 2016

Educar é, antes de tudo, um perene exercício de esperança. Quem não crê nisso, sempre será, um desconstrutor de um futuro melhor.

Ao final deste ano, onde cenários sombrios surgiram em quase todos os quadrantes da humanidade, olhar para nossa casa e encontrar o brilho de conquistas é o oxigênio que nos mantém no bom combate.

Num balanço estatisticamente concreto, conseguimos, neste ano, no Colégio da FAAP, aumentar os níveis de aproveitamento sem nenhum mecanismo de facilitação que comprometesse a qualidade. As médias gerais foram sensivelmente maiores, o número de recuperações finais diminuiu e, sobretudo, conseguimos reduzir as reprovações, índice mais denotativo do bom trabalho pedagógico.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Tais resultados foram possíveis a partir de um consciente e constante envolvimento da comunidade na construção do conhecimento: novas estratégias didáticas, atividades extracurriculares mais intensas e em maior número permitiram extrapolarmos os espaços sufocantes e desestimulantes do ensino tradicional.

Os Projetos Especiais em parceria com as Faculdades da FAAP levaram nossos alunos a viajar por temas que percorreram conteúdos de rara presença nos currículos tradicionais. Robótica, Inteligência Financeira, Vídeo, Animação, Teatro, Moda, Fotografia, Desenho, Realidade Virtual, Urbanismo, Cultura Contemporânea, Gastronomia, Marketing Pessoal, Joalheria, entre outros, foram ministrados pelos nossos professores universitários nas oficinas, laboratórios e estúdios de nossas Faculdades.

Tais Projetos, somados à participação de nossos alunos nas diversas Semanas Acadêmicas, bem como palestras das mesmas, visitas às nossas exposições, ampliando horizontes, lhes conferiram a dimensão real do conhecimento, única forma de se valorizar a cultura adquirida.

Outro dado comprobatório das vitórias de nossos alunos foi um percentual de 91% de êxito de nossos formandos nos vestibulares: produto da qualidade dos conhecimentos adquiridos e, sobretudo, da segurança da escolha profissional trabalhada, desde a primeira série, pelo nosso Programa de Orientação Vocacional.

Em sua quinta edição, a Semana do Colégio e a Olimpíada de Matemática demonstraram que, quando se deixa evidente que o aluno é o sujeito da educação, os resultados sempre surpreendem.

Pode parecer cabotinismo nossa satisfação neste balanço final de ano, mas negar à nossa comunidade seus méritos, mais do que injustiça, é aceitar que os erros e seus efeitos deletérios obscureçam conquistas, é nos deixar enfraquecer pelo que os velhos de alma querem tirar dos jovens.

Professor Henrique Vailati Neto é diretor do Colégio FAAP – SP.

Formado em História e Pedagogia, com mestrado em Administração. É professor universitário nas disciplinas de Sociologia e Ciência Política. Tem quatro filhos e quatro netos.

Troque ideia com o professor: col.diretoria@faap.br