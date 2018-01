Integração, cidadania e diversão na Semana do Colégio FAAP

Muita descontração, atividades culturais, lúdicas, sociais e esportivas marcaram a Semana do Colégio FAAP – evento organizado todos os anos e que, em sua sexta edição, ocorreu de 22 a 26/8, com o objetivo de integrar todos os alunos de uma forma diferente.

“Além da integração, o que mais se destaca é como, uma vez chamados a assumirem o processo, os alunos nos surpreendem e acabam se surpreendendo também com o que são capazes de fazer, tanto em termos de criatividade, como em organização. Alunos que, por serem tímidos, mal respondiam à chamada em sala, cantam, dançam, se envolvem nas atividades”, explica o professor Henrique Vailati Neto, diretor do Colégio FAAP e idealizador do evento.

A programação contou com show de talentos, brincadeiras como ‘mega senha’ e ‘soletrando’, competições de dança, de salto em distância, corrida de saco, arremesso de peso e cabo de guerra. Houve ainda jogos esportivos como handebol, basquete, futebol e voleibol, além de corrida de carrinhos e disputa de xadrez e dama, entre várias atividades.

Outra importante iniciativa da Semana do Colégio é envolver os estudantes em atividades de cidadania. Durante o evento, os alunos promoveram a campanha de doação de fraldas, cuja arrecadação – total de 140 pacotes – será destinada ao Centro Organizado de Tratamento Intensivo à Criança (COTIC).

A entrega das doações será feita pelos próprios alunos ainda neste mês de setembro.

“Chegamos ao fim de mais uma edição que, assim como todas as demais, implicaram num enorme esforço, mas que deixou um saldo positivo maior que as anteriores”, finaliza o professor. E que venham as próximas!

Confira as fotos da Semana do Colégio 2016: