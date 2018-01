Professor do Colégio FAAP dá dicas para quem vai fazer o exame

Administre o tempo, comece a responder as questões das áreas que você domina mais, não perca o foco da redação e leia tudo com muita atenção. Essas são algumas dicas do professor Henrique Vailati Neto para os estudantes que vão fazer a prova do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) no próximo fim de semana (24 e 25 de outubro).

Prof. Vailati grava podcast no estúdio da Rádio FAAP