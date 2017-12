Aulas extras ajudam a escolher a profissão

A estudante Barbara Albuquerque Oliveira sonha em fazer cinema. Mas, como ainda está no primeiro ano, tem ainda dois anos para tomar essa decisão. Até lá, as atividades do Colégio FAAP podem ajudá-la nesta questão, como o programa de aulas extracurriculares.

Desenvolvido em parceria com as seis faculdades da FAAP, o projeto tem o objetivo de ajudar o aluno a fazer a escolha correta. Bárbara, por exemplo, participou do curso de fotografia, ministrado pela professora Dora Mendes, que é fotógrafa profissional. “Gostei bastante das aulas”, diz a aluna, que pretende fazer ainda neste semestre outras aulas focadas em audiovisual.

Nas aulas extracurriculares de fotografia, a estudante aprendeu conceitos, teve a oportunidade de colocar em prática as teorias, conheceu tanto as questões técnicas sobre iluminação, como a escolher o melhor foco. “Nas últimas duas aulas saímos pelo campus para fazer fotos com os celulares. O objetivo era explorar os recursos do smartphone”, acrescenta.

Os alunos também utilizam os laboratórios e salas do Núcleo de Fotografia da FAAP. “Por meio das aulas, eles entram em contato com a linguagem fotográfica e todas as suas possibilidades”, explica a professora Dora.

O exemplo da Barbara não é único. Além de fotografia, o Colégio FAAP oferece aos alunos aulas de robótica, cinema, moda, teatro, animação, marketing de produto, informática, design gráfico, gastronomia, inteligência financeira e marketing pessoal.

E, muito mais do que aprender novas atividades, as aulas extracurriculares colocam os alunos em contato com profissionais de diversas áreas, permitindo que entendam como é uma determinada profissão, como está o mercado de trabalho e se percebam atuando na área.

“Não existem fórmulas mágicas e, muito menos, milagrosas, que podem ajudar o aluno nesta escolha. Mas, existem procedimentos para facilitar o entendimento sobre cada área, a partir do contato com os profissionais de mercado”, destaca a professora Marinez Felix Brochi Rafaldini, coordenadora pedagógica do Colégio FAAP.