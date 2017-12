Aulas de teatro no ensino médio

Expressividade e capacidade de se relacionar em grupo são algumas das competências desenvolvidas

Apresentar as diversas possibilidades profissionais é o principal objetivo do projeto de aulas especiais, desenvolvido pelo Colégio FAAP em parceria com as seis faculdades da FAAP. Uma dessas aulas é a de teatro, voltada para os alunos das três séries e ministrada pelo professor Celso Solha, nos dois semestres letivos do ano.

O objetivo das aulas é desenvolver a expressividade, a capacidade de se relacionar em grupo, o autoconhecimento, a autonomia, a consciência corporal e a criatividade. A técnica teatral também incentiva o diálogo e a reflexão sobre o exercício da ética e da cidadania, além de fazer o aluno reconhecer a capacidade transformada da arte.

“Propomos o teatro como uma prática educativa interdisciplinar embasada na capacidade de experimentação de cada um e estimulando as pessoas a se arriscarem, tornando-se partícipes e construtores de seus próprios caminhos no fazer artístico”, afirma o professor Celso, acrescentando que as aulas também aliam a dinâmica entre o sentir, o pensar e o agir, promovendo a interação entre saber e prática, possibilitando vivências múltiplas e explorando o lúdico na sua essencialidade.

Entre as dificuldades detectadas entre os alunos, a principal é o exercício de falar em público. Por essa razão, é um dos pontos mais trabalhados no curso. “A desinibição é um grande desafio”, diz o professor.

Além do teatro, os alunos do Colégio FAAP contam ainda com aulas de fotografia, inteligência financeira, gastronomia, moda, robótica, animação, marketing pessoal, entre outras.

Com a palavra, o professor:

O teatro no Colégio FAAP é um espaço estabelecido para a criação artística dentro da escola. Existem as equações matemáticas e as fórmulas químicas, que nos ajudam a entender como as coisas funcionam; as Histórias do Brasil e do Mundo que nos ajudam a entender de onde viemos e vislumbrar para onde vamos; a Língua Portuguesa onde praticamos o como e o que falar de uma forma cada vez mais clara e profunda; e outras disciplinas que se complementam buscando compreender e transformar o mundo se expressando de uma forma crítica e com muita sensibilidade.

O Teatro está nesse jogo, nessa brincadeira de ampliar horizontes, emocionar os jovens e expressar os seus sonhos e ideais, numa irreverência que cria e envolve com expressão, suavidade, emoção, trabalhando em grupo, com as diversidades que instigam e clareiam pensamentos.

Quebram-se paradigmas e observamos um olhar mais aguçado na ideia, um comentário que amplia argumento, um encontro no campo das relações humanas, um sorriso de satisfação com o objetivo alcançado.

A arte no seu papel de olhar, entender e transformar o Homem.

Prof. Dr. Celso Solha

É doutor e mestre em Educação. Ator formado pela Escola de Arte Dramática da Universidade de São Paulo – EAD / USP. Diretor e Dramaturgo premiado pelo SNT (Serviço Nacional de Teatro) na categoria de texto infanto-juvenil; pós-graduado em Sociologia – Globalização e Cultura na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo – FESPSP. Professor de Teatro e Interpretação na FAAP / SP – Faculdade de Direito, Colégio FAAP e FAAP Internacionalização.