A escolha da profissão é um grande desafio para os jovens, diante de tantas possibilidades. Existem hoje cerca de 300 carreiras e 600 profissões. Na visão do professor Henrique Vailati Neto, diretor do Colégio FAAP, o estudante deve começar a pensar ainda na primeira série para ir amadurecendo a ideia ao longo do Ensino Médio. No podcast, gravado no estúdio da Rádio FAAP, o professor dá alguns dicas.

Ficha técnica:

Troca de Ideias / Rádio FAAP

Produção: Bianca Raposo

Gravação e Montagem: Mikael Roiha

Supervisão: Alziro Tonin