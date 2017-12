Para quem está de recuperação, a única saída é se empenhar e correr atrás do prejuízo. Uma das dicas do diretor do Colégio FAAP, Henrique Vailati Neto, é que o aluno localize os seus pontos fracos e trabalhe em cima deles, porque “professor não reprova quem se esforça e mostra crescimento”. Mas, para os estudantes que já saíram de férias, a sua sugestão é ‘vá ao teatro, ao museu e leia um bom livro’. Veja as dicas completas no podcast.

