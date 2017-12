A importância do autoconhecimento ao escolher a profissão

Para os jovens, decidir sobre qual profissão seguir o restante da vida não é tarefa fácil. Ciente disso, o Colégio FAAP possui um Programa de Orientação Profissional que busca fazer o aluno refletir ao longo dos três anos de Ensino Médio. “Fazer escolhas depende de análise de valores e atitudes, habilidades e preferências e, mais ainda, de um confronto entre a fantasia e a realidade”, ressalta a professora e Orientadora Educacional, Marinez Felix Brochi Rafaldini.

Não existem fórmulas mágicas e, muito menos, milagrosas, que podem ajudar o aluno nesta escolha, mas existem procedimentos para facilitar o entendimento sobre cada área profissional. O primeiro passo desse processo é o autoconhecimento, a partir da resposta a algumas questões, como: Quem sou eu? Do que mais gosto? O que menos gosto? O que me faz feliz? Quem pretendo ser?

“Esses questionamentos levam o aluno a fazer uma análise introspectiva, ter conhecimento de si mesmo, de seus interesses, de seus gostos, enfim, é começar a se descobrir”, diz a professora.

Outro procedimento importante nesta etapa e que pode ajudar o aluno a começar a selecionar a profissão que melhor se encaixe em seu perfil é conhecer o funcionamento do cérebro e as teorias sobre dominância cerebral, como a de Ned Herrmann, um dos pioneiros na exploração da compreensão do cérebro, e que funciona da seguinte forma:

-Pessoas dominadas pelo lado esquerdo do cérebro são descritas como analíticas, objetivas e com raciocínio lógico. Neste caso, o aluno poderá ter mais chances em profissões ligadas à engenharia, química, física e matemática, entre outras.

-Pessoas dominadas pelo lado direito do cérebro são criativas, emotivas, sentimentais, imaginativas e comunicativas. Logo, estarão mais inclinadas a seguir profissões como publicitário, jornalista, escritor, artistas, ator, músico, entre outras.

Para os alunos da 3ª série, o Colégio FAAP realiza a Semana de Orientação Vocacional – última etapa do processo, quando o jovem já está mais propenso sobre o que deseja fazer. Nesta atividade, eles têm a oportunidade de participar de palestras e conversar com os diretores e coordenadores de cursos da FAAP, além de poder assistir a algumas aulas na graduação.

Todas essas atividades têm o objetivo de levar o aluno ao autoconhecimento, explica a professora, que completa: “A nossa máxima é conhece-te a ti mesmo, frase atribuída ao filósofo grego Sócrates, e que implica o conhecimento que todos devem ter de si mesmos para fazer uma escolha consciente”, finaliza a professora.