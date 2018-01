A difícil tarefa de escolher a profissão

Programa de Orientação Vocacional do Colégio FAAP busca apresentar aos alunos uma visão das futuras possibilidades profissionais

Jornalismo, Engenharia Civil, Economia, Direito, Design, Moda, Artes Visuais, Medicina, Psicologia, Administração de Empresas, entre outras tantas profissões. Hoje, o leque de opções é enorme, são centenas de carreiras que vieram com a segmentação de áreas, deixando o jovem em fase pré-vestibular ainda mais indeciso.

Face a essa realidade, o Colégio FAAP criou um programa de Orientação Profissional para ajudar seus alunos nesta importante fase da vida, direcionando-os para as escolhas adequadas da profissão. São realizadas palestras, oficinas e dinâmicas com profissionais do mercado e professores da área. Os alunos também podem assistir, como teste, algumas aulas nos cursos de graduação da FAAP.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Recentemente, a mentoring educacional Cyntia Pinheiro, esteve no Colégio para uma dinâmica com os alunos do terceiro ano. A educadora ressaltou que a dúvida dos jovens nessa etapa da vida sempre existiu, mas hoje é ainda maior devido ao grande número de cursos e novas carreiras.

A educadora destacou ainda a importância na correta escolha de uma profissão, que não pode ser feita como se estivesse elegendo algo em um catálogo. “Há um alto índice de desistência nas faculdades, porque a definição de uma carreira é um processo que deve ser levado a sério”, disse.

Os tradicionais testes vocacionais ainda são válidos. Mas a especialista recomenda aos estudantes que façam um trabalho de autoconhecimento. “Tudo influencia nas nossas escolhas, a família, o professor, as nossas vontades, afinidades, entre outros fatores”.

Não ter nenhuma experiência do mercado é algo que pode atrapalhar também, salientou a educadora. Por isso, a principal dica para os estudantes é conhecer o curso que pretende fazer, assistindo algumas aulas, conversando com os professores, com os alunos formados e profissionais do mercado, com o objetivo de amadurecer essa escolha. “A escola tem um papel fundamental nesse sentido, além da família, pois é preciso ampliar a discussão, provocar questionamentos no jovem”, completou.

Dinâmica

A técnica de meditação mindfulness – atenção plena – foi utilizada pela especialista para iniciar a dinâmica de orientação profissional realizada com os alunos de terceiro ano. Todos os estudantes tinham que explorar o simples ato de caminhar, perceber o movimento das pernas e dos dedos, além das sensações.

“Banalizamos esse ato no dia a dia, mas é importante perceber como caminhar é difícil. Vemos isso nas duas pontas da vida: quando bebê e quando idoso”, apontou Cyntia, fazendo uma alusão ao desconforto causado ao prestar atenção no ato de caminhar e ao fazer escolhas sem a preparação adequada.

Durante a dinâmica, os alunos montaram um portfólio com imagens espalhadas em mesas, onde tinham que escolher as que mais lhe chamavam a atenção e mais lhe atraiam “Durante todo o processo, os alunos foram estimulados a identificar, relacionar, compartilhar, lidar, experimentar seus interesses a partir de seus desejos conscientes e inconscientes relacionados à escolha profissional”, ressaltou a professora Marinez Felix Rafaldini, orientadora educacional do Colégio FAAP.

O programa de Orientação Vocacional do Colégio FAAP é realizado durante todo o ano. Neste mês de abril, com a Semana Vocacional, os alunos terão ainda palestras com os diretores e coordenadores das seis faculdades da FAAP – Administração, Artes Plásticas, Direito, Engenharia, Economia e Comunicação e Marketing.