2015: Um glorioso ano

Antes que se possa atribuir ao título o amargor dos sarcasmos, queremos lembrar que conquistas, em momentos de crise, têm seu mérito aumentado.



Rever este ano é recuperar um processo de recriação e amadurecimento de nosso Colégio: iniciamos com o nosso tradicional encontro com os pais onde, como sempre, expusemos nosso Projeto Pedagógico, partindo de nossos princípios educacionais para introduzir as atualizações efetuadas.



Começadas as aulas, tivemos as comemorações do ano novo chinês: mantendo o convênio com o Instituto Confúcio para Negócios da FAAP, patrocinado pelo governo da China, participamos das celebrações realizadas na FAAP, o que permitiu aos nossos alunos conviver, um pouco mais, com a rica cultura dessa poderosa nação enquanto mais um elemento do viés internacionalista do Colégio.

Iniciados os programas curriculares, começamos o conjunto de Projetos Especiais em parceria com os professores das seis Faculdades da FAAP: quer nos laboratórios da Faculdade de Engenharia, nos estúdios de TV e cinema da Faculdade de Comunicação, ou nas oficinas de artes e moda, os alunos do Colégio puderam viver, não apenas o ambiente universitário, mas áreas do conhecimento quase nunca acessíveis ao ensino médio.

Como acréscimo à cadeira de empreendedorismo, que faz parte de nosso currículo regular, nossas alunas participaram de uma gincana internacional para empreendedoras sob a coordenação do Centro de Empreendedorismo da FAAP – intitulado Technovation Challenge.



Sempre buscando caminhos novos e mais adequados para educar essa nova geração de nativos digitais, nas aulas de Inovação, Criatividade e Círculos de Leitura foram alavancados conteúdos tradicionais indicando novas perspectivas profissionais.

Caminhando em paralelo, o Projeto de Orientação Vocacional trabalha a escolha da futura profissão, esse enorme desafio que assombra os jovens no ensino médio: é neste processo que nos valemos de nossas Faculdades para que seus diretores, coordenadores e professores, iniciem nossos alunos, no conhecimento das múltiplas possibilidades profissionais: conciliar a participação dos alunos nas incontáveis palestras oferecidas na FAAP foi a difícil e doce tarefa de se administrar a fartura cultural.

Inverno chegando e, mais uma vez, os alunos participando da Campanha do Agasalho da FAAP: um verdadeiro tsunami de panos tomando os espaços vazios do Colégio e aflorando a cidadania da escola.

O despertar das férias de julho é a preparação de uma apoteose comunitária, a Semana do Colégio: planejada desde o início do ano, classes, professores e funcionários são engajados e irmanados em competições esportivas, culturais e sociais que, acima de tudo, objetivam integrar o corpo escolar enquanto o organismo que acolhe e forma os estudantes e que, neste ano, superou metas que pensávamos insuperáveis.

Projetos, aulas, palestras, visitas de estudo ao nosso Museu de Arte Brasileira, participação no Fórum FAAP de Discussão Estudantil, simulados, alunos recuperados, alunos em recuperação, acertos e desacertos de gente que estuda em regime integral, que vive intensamente sua juventude. Assim, eis um pálido resumo da riqueza deste grandioso ano de 2015 no qual, se lá fora o mundo gemia e chorava, em nosso reduzido espaço de luta, pudemos ajudar a semear a esperança que gerações bem formadas permitem esperar.

Professor Henrique Vailati Neto é diretor do Colégio FAAP – SP.

Formado em História e Pedagogia, com mestrado em Administração. É professor universitário nas disciplinas de Sociologia e Ciência Política. Tem quatro filhos e quatro netos.

Troque ideia com o professor: col.diretoria@faap.br

O Colégio FAAP entra em férias a partir de 19 de dezembro.

Voltamos com um novo post no dia 7 de janeiro de 2016.