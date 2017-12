Colégio Faap

Com unidades em São Paulo e em Ribeirão Preto, ojá nasceu inovador ao disponibilizar aos alunos do Ensino Médio o mesmo padrão de qualidade e infraestrutura oferecidas tradicionalmente nos cursos de graduação e pós-graduação da Fundação Armando Alvares Penteado, além de um ambiente acadêmico e cultural de grande efervescência. Em São Paulo, ofoi fundado em 1988 e, desde então, tem se tornado uma referência no ensino, com um projeto pedagógico que contempla ações especiais desenvolvidas com os professores das seis faculdades da FAAP, que ministram aulas de robótica, fotografia, teatro, inteligência financeira, entre outras. Em 2011, a unidade passou a ter o ensino integral, além do horário regular, e ênfase no ensino das línguas: inglês, espanhol e português. Soma-se a isso a localização privilegiada: o campus da FAAP, um ambiente universitário, com museu e teatro. Os alunos dotambém contam com programas de intercâmbio para idiomas e cursos de férias em universidades estrangeiras parceiras. Mais informações em www.faap.br/colegiosp