Um pouco do que é o trabalho com Língua Inglesa no Ensino Médio

Redigindo a partir de leituras e tanto mais – Sobre as escrituras de final de curso nas Turmas C de Inglês 2017

No Ensino Médio do Colégio Equipe, os alunos são divididos em três grupos durante as aulas de Inglês. Os grupos da primeira e segunda séries são definidos por habilidade linguística, enquanto a turma da terceira série divide-se em três cursos temáticos.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No começo do ano letivo, os professores avaliam novos alunos por meio de uma entrevista oral e uma redação. Alunos que vêm da série anterior no próprio Equipe são avaliados por seus professores, considerando-se seu desenvolvimento durante o ano. Após esta avaliação, decide-se em que turma cada aluno cursará a primeira e segunda séries. Com isso a escola espera tornar a experiência do estudo de Inglês a mais próxima possível do aluno, reduzindo grandes disparidades de habilidade, possibilitando que o professor potencialize seu curso de acordo com as necessidades de cada grupo. Separados nos dois primeiros anos do ensino médio, os alunos aproveitam melhor as atividades que não são nem muito acima, nem muito abaixo de seus níveis de habilidade, culminando na integração do último ano de curso, no qual os níveis se misturam para a experiência de dois cursos temáticos semestrais.

Apesar das diferenças entre as turmas no que se refere à familiaridade dos alunos com a língua-alvo, os cursos são planejados pelos professores e orientação educacional e pedagógica de forma que os alunos trabalhem temas similares. O currículo é desenvolvido levando-se em consideração as diretrizes de série e os principais projetos interdisciplinares do ano.

Na primeira série, os alunos de todas as turmas de inglês leem o livro “Of Mice and Men” de John Steinbeck. A escolha da leitura tem relação com o projeto e o trabalho de campo que os alunos fazem no segundo semestre. O trabalho compreende diversas atividades ligadas ao estudo da cultura da cana-de-açúcar na região de Ribeirão Preto. Os alunos assistem a palestras de representantes de usinas, entrevistam trabalhadores e estudam o ambiente por meio de diversos pontos de vista. A leitura de “Of Mice and Men” dá aos alunos a oportunidade de ampliar a discussão, por meio da literatura, entrando em caminhos paralelos, abordando diversos outros temas, ainda que conectados pelo contexto rural e das relações entre o ser humano e o trabalho no campo.

Além das atividades de debate, de compreensão de determinadas características do livro, entre outros, um dos projetos propostos para a turma C foi a criação de uma compilação de artigos, almejando-se o formato de uma revista. O produto final seria um blog. Cada aluno escreveria um artigo sobre um dos temas importantes do texto, como a vida no campo, preconceito e segregação, a relação entre inocência e responsabilidade, entre muitos outros levantados no livro. Cada aluno seguiu um processo de escrita, edição e correção, até chegar num produto final com o qual estivesse satisfeito.

A segunda série tem como um dos projetos interdisciplinares um estudo da cidade de São Paulo. Seguindo a proposta de debruçarem-se sobre a relação do homem e o espaço urbano, a escolha de leitura para a turma C de Inglês foi o livro Dubliners (Dublinenses), de James Joyce. Dubliners é uma coleção de contos cujos protagonistas, todos habitantes da capital irlandesa, deparam-se tanto com uma reflexão profunda sobre si mesmos, quanto com sua relação com o outro em sua cidade.

Como projeto final, foi proposto que cada aluno criasse um conto sobre um paulistano. O processo foi, de certa forma, coletivo. Cada aluno criou três sinopses de contos. Em seguida, todos os alunos caminhariam pela sala lendo as sinopses escritas pelos colegas, e finalmente elegendo uma para si. A partir da sinopse escolhida como ideia disparadora, o aluno deveria desenvolver aquele conto. Este processo gerou um sentimento de pertencimento ainda maior ao produto final, devido ao senso de autoria e coautoria de cada aluno.

Pelos links abaixo é possível acessar o material preparado pelos alunos das Turmas C da 1ª e da 2ª séries em 2017.

Esperamos que possa ser apreciado.

Boas leituras!

1ª EM – Of Mice and Men

2ª EM – Dubliners

Leonardo Braga Scriptore

Professor de Inglês das Turmas C (1ª e 2ª séries) e

Comunicação e Expressão (3ª série) – 2015 a 2017