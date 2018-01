Projetos Sociais do Equipe participam do ICLOC Jovem

O Colégio Equipe oferece atividades eletivas aos alunos como um aperfeiçoamento do seu currículo. Entre as modalidades de atividades eletivas temos os Projetos Sociais, realizados junto com o Instituto Equipe Cultura e Cidadania, com um caráter educacional e não assistencialista. Há três projetos atualmente na escola:

OBA (Organização Brincando com Arte): é oferecido aos alunos de 8º e 9º anos, tem como objetivo promover o encontro entre adolescentes e crianças de diversos segmentos sociais por meio de jogos, leitura e brincadeiras, contribuindo para a valorização do brincar.

Era Outra Vez: é oferecido aos alunos do Ensino Médio, tem como objetivo aproximar a criança do livro por meio da mediação de leitura.

Chá de Arte: é oferecido aos alunos do Ensino Médio, tem como objetivo trabalhar com aspectos saudáveis da criança, contribuindo para que as situações de ambulatório e hospitalização sejam menos dolorosas e tristes, por meio da apresentação de esquetes, da arte como expressão plástica ou da arte de se relacionar.

Este ano os alunos do Colégio Equipe, que participam dos Projetos Sociais, produziram um vídeo sobre as atividades desenvolvidas por eles no Instituto. O vídeo foi apresentado no ICLOC Jovem, Congresso que aconteceu no Instituto Singularidades no dia 19 de setembro.

O ICLOC Jovem é um encontro destinado a jovens – alunos da rede pública, de escolas particulares e do terceiro setor – com o objetivo de apresentação, reflexão e debate sobre projetos elaborados por alunos.

A apresentação aconteceu no grupo temático Projetos e experimentos com o título Boas misturas: a experiência com projetos sociais na rede pública.

Além de apresentarem trabalho, os jovens participaram como interlocutores de outros grupos temáticos.

Vejam o vídeo que foi apresentado, clicando aqui.