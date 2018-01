Mostra Literária do Colégio Equipe

Rodas de leitura, lançamento de livros dos alunos e exposição

No sábado, dia 23 de maio, a partir das 10h, daremos início à semana da Mostra de Trabalhos de Língua e Literatura, que tem como objetivo valorizar as práticas de leitura e escrita dos alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental a partir da apreciação de narrativas, da visita à exposição de trabalhos de produção de texto dos alunos e da troca de experiências de aprendizado, pessoais e coletivas.

O Evento inclui os pais como leitores especialmente escolhidos para intervir nesse momento do aprendizado dos nossos alunos. Além de apreciar as produções do seu filho e da turma, os pais e a comunidade podem acompanhar toda a trajetória curricular da área. Trava-língua, conto, fábula, notícia, mitos e lendas, biografia, biografia fictícia, crônica e manifestações surrealistas integram a diversidade de gêneros que estamos trabalhando e que estarão presentes nessa mostra.

A semana da Mostra prossegue com socializações internas dos trabalhos, entre os dias 25 de maio e 3 de junho. O público para essas apresentações orais será composto pelos próprios alunos da escola, de acordo com desafios adequados ao momento de escolaridade dos alunos de cada grupo/série.

As atividades de socialização procuram criar um espaço para que os alunos possam ganhar consciência do que aprenderam, da forma como aprenderam e da finalidade do que aprenderam, preparando-se para expressar esse saber e partilhar com o outro o que conheceram.

Acessem nosso site para ver a programação completa da semana da Mostra Literária, que inclui alguns textos explicativos dos trabalhos propostos, exemplos da produção dos alunos e as de atividades de socialização interna.

