Vida de diretora é assim: muitas reuniões, muitos e-mails para ler e responder, telefonemas para atender, cartas a escrever, documentos para analisar, além de resolver questões do dia a dia de alunos, professores e funcionários. Para quem não sabe, minha sala fica no segundo andar e vivo me encontrando nos corredores, bebedores e banheiros com os alunos que também “moram” neste andar: os do Ensino Fundamental II e os do Ensino Médio. Sempre nos cumprimentamos, trocamos impressões sobre o dia. Às vezes aponto que estão atrasados ou que os tenho visto muitas vezes fora da sala, uma forma de indicar que estou atenta a eles.

Mas outro dia fui até a sala de coordenação do primeiro andar e, na saída, me encontrei com a turma do GI da Tarde colocando suas invenções numa pequena exposição no corredor. Que delícia poder conversar com eles sobre seus trabalhos! E como estavam orgulhosos das suas produções…

— Nossa! O que é isso?

— É uma arma que solta coisas que eu gosto, como algodão-doce, bolo, tênis novo.

— Você gosta de tênis novo?! Que legal! Ah! Se todas as armas fossem assim… E a sua?

— Máquina de fazer doces de creme, de morango e chocolate!

— Que delícia! Eu também adoro doces!

— A minha é uma máquina de espirrar papel picado!

— Realmente é muito divertido brincar com papel picado!

— A minha é uma escada que vai até a lua!

— Nossa! Como eu queria uma escada dessa quando eu tinha a sua idade!

— E agora não quer mais?

— Pensando bem, acho que ainda quero sim! Você me empresta? E a sua?

— É uma arma varinha mágica que serve para coisas aparecerem.

— Nossa! Como estou precisando desta arma varinha…

— A minha é uma nave turbo que pousa na água, na rua e levanta voo.

— Deve ser incrível andar nesta nave! E a sua?

— Uma máquina de criar super-heróis.

— Você gosta de super-heróis?

— Gosto.

— E esta aqui?

— É uma máquina que faz sorvete de limão com chocolate!

— Hum! Que delícia!

— A minha é uma máquina que faz compras e já coloca as compras em casa.

— Que maravilha! Por que ninguém pensou nisso antes?

— Aqui você aperta o botão e congela pessoas chatas!

— Mas que ótimo! É só apertar aqui que a pessoa chata para?

— É.

— Demais a sua invenção! E a sua?

— É uma máquina que faz árvores para colocar nas ruas onde não tem e também faz chover.

— Muito útil sua máquina! Tem muitos lugares sem árvores na nossa cidade, não é?

— É, e também faz chover, porque sem água as árvores não crescem!

— Isso mesmo! Você pensou em tudo!

— A minha é uma máquina de guardar água para tomar banho depois.

— Bom, assim não se gasta muita água, não é? E a sua?

— A minha é uma máquina de capturar vilões do mundo.

— Nossa, como este mundo está precisando de uma máquina como esta… Talvez fosse bom você construir outra.

Comidas gostosas, brincadeiras, sonhos, magias, naves, super-heróis, invenções para resolver problemas práticos do dia a dia, como encontrar objetos perdidos e guardar as compras em casa, um mundo sem vilões e pessoas chatas, mas cheio de árvores, onde não faltasse água, e por que mesmo deixei de querer uma escada que me levasse à lua? Assim, plena de imaginação, voltei aos meus afazeres, esperançosa de que de alguma forma essas crianças, quando crescerem, consigam concretizar suas invenções. Certamente deixarão este mundo melhor e mais divertido…

Luciana Fevorini

Diretora Escolar