Escolas Transformadoras

O Colégio Equipe está entre as dez escolas reconhecidas pela Fundação Ashoka e pelo Instituto Alana para integrar uma rede global de instituições de ensino. O programa foi lançado no dia 16 de setembro, com o propósito de conectar essas instituições de forma a ampliar as trocas entre elas e assim começar a criar novos referenciais de avaliação.

Para ser considerada uma escola transformadora, a instituição deve atender aos quatro critérios do programa: acreditar que todos possam ser transformadores da realidade social; considerar seus educandos como sujeitos ativos de aprendizagem; ter capacidade de inovação; e, por fim, ter capacidade de influenciar o sistema educacional no Brasil.

Além disso, a própria equipe de educadores da escola deve ter um compromisso com uma educação transformadora, ser disposta a compartilhar suas práticas e capaz de incentivar os educandos a desenvolverem a capacidade de empatia, trabalho em equipe, de exercer uma liderança compartilhada e de atuarem como protagonistas sociais.

Sem dúvida estamos muito honrados em fazer parte deste projeto, dispostos a socializar algumas das nossas práticas que consideramos bem-sucedidas e também a aprender e a aprimorar nosso trabalho com as outras instituições parceiras!

Vejam o vídeo de lançamento do programa clicando aqui.