“Educação Política”, parceria entre Colégio Equipe e Grupo “Pé na Escola”

Este ano, em parceria com o “Pé na Escola”, grupo formado por advogados que estudam metodologia de ensino em Direito, desenvolvemos um trabalho na disciplina de História do Brasil sobre Reforma Política.

Na 2a série, a reforma foi articulada ao estudo da organização do Estado Nacional, suas instituições políticas e legislação após a independência do Brasil. Na 3a série, o vínculo deu-se por meio do advento da República, o princípio de federalismo e as mudanças na legislação ocorridas ao longo do século XX, temas integrantes do curso de História do Brasil, ministrado pela professora Eliane Yambanis.

Assistam aqui ao vídeo em que a professora fala sobre seu trabalho no Colégio Equipe e das contribuições que a parceria com o grupo “Pé na Escola” trouxe para o currículo da escola.