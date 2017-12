Como adquirir o hábito de praticar atividade física?

Praticar atividade física regularmente: Educação Física tem tudo a ver com isso

Muito se fala sobre a necessidade de se praticar atividades físicas regularmente para se ter boa saúde. E sem dúvida, a escola tem um papel importante na aquisição desse hábito. O trabalho de Educação Física do Colégio Equipe, desde a Educação Infantil até o Ensino Médio, procura ser o mais abrangente possível, oferecendo inúmeros enfoques e opções para que os alunos, ao longo do tempo, venham a ter prazer em praticar atividades físicas e o façam com autonomia e regularidade ao final da Educação Básica.

Partindo da brincadeira e de desafios corporais, paulatinamente as técnicas específicas de esportes coletivos, da corrida, da dança e da capoeira vão sendo apresentadas aos alunos ao longo dos ciclos. Além disso, as regras dos jogos, e como individual e coletivamente se lida com elas, são objetos de aprendizagens essenciais. Aprender a ganhar e a perder, a respeitar as regras, a compreender as capacidades específicas de cada um dos jogadores e os adversários são tão importantes, para nós, quanto bater bem um pênalti, acertar o saque ou realizar com perfeição um golpe de capoeira.

A cada trimestre, nossa equipe de Educação Física publica um jornal eletrônico chamado “O Suor”, com o objetivo de socializar para a nossa comunidade as principais atividades realizadas na área. Já estamos no número 8. Para conhecer melhor o nosso trabalho em Educação Física e as diversas atividades que já foram realizadas neste ano, cliquem no link e boa leitura!