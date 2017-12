Bem vindos ao blog do Equipe

A escola vem ampliando seus canais de comunicação com a sua comunidade: fizemos um novo site, temos Facebook, Twitter e um canal no YouTube. Por que estamos fazendo uso de todas essas ferramentas? Para socializar os trabalhos realizados pelos alunos da Educação Infantil à 3ª série do Ensino Médio que concretizam nossa proposta pedagógica.

Agora, nossa escola foi escolhida para publicar um blog associado ao portal do jornal “O Estado de S. Paulo”, o que vai permitir não só a ampliação da comunicação com nossa própria comunidade, como também gerar diálogos com um público mais amplo.

Nesse blog serão postados textos escritos pelos educadores do Colégio Equipe, com o intuito de compartilhar o que eles pensam sobre educação, cultura e sociedade. Afinal, no decorrer de mais de 45 anos educando crianças e jovens, o Colégio Equipe sempre teve o compromisso de aliar práticas educacionais ao contexto social no qual estamos inseridos. Será uma oportunidade para alunos, pais, ex-alunos, amigos e leitores conhecerem o que nossos educadores pensam sobre questões relativas aos conteúdos de ensino, mas também as que extrapolam o currículo estritamente escolar.

Obviamente que reflexões sobre o que e como ensinar, a relação com os alunos, a conversa de sala de aula e o cotidiano da escola também estarão presentes. Além disso, poderemos ter opiniões e breves análises de objetos culturais associadas ao currículo e à prática educacional. A diversidade de ideias e a liberdade de opinião, aliadas à concepção crítica de educação, sempre alimentaram nossa prática pedagógica.

Embora esse espaço, no Estadão, seja do Equipe, as publicações vão expressar pontos de vista individuais, portanto, todos os autores vão assinar e se identificar. Assim, esperamos que nossos leitores não só saibam o que acontece no dia a dia da escola, mas também conheçam as reflexões dos nossos educadores sobre sua prática.

Todos estão convidados a participar! Sejam bem-vindos!

O primeiro texto que postaremos é da Professora de Português de 6º a 8º anos, Luana Chnaiderman de Almeida, apresentando o trabalho que é desenvolvido com os alunos do 8º ano de redação de crônicas em blogs.