Abaixo a Ditadura!

Da minha sala eu ouvia uma gritaria no parque, uma agitação fora do comum. Só conseguia identificar “Fora” e alguma coisa que não entendia. Gritavam contra quem? Um colega? Um educador? Preocupei-me. Mas de tão assoberbada por outras tarefas, não consegui ver pessoalmente do que se tratava.

Logo não só fui informada do ocorrido, mas convocada a intervir. O que houve foi um protesto contra a empresa que fornece alimentação para a escola: era o nome dela que gritavam “Fora”. Alguns alunos do 5º ano tiveram a ideia de fazer um abaixo-assinado contra a empresa. Bem no horário livre em que estavam todas as turmas reunidas no parque. Daí foi um pulo para começarem a gritar palavras de ordem e a escreverem com giz seus protestos em todas as paredes. Se não foram todas, a maioria das crianças se envolveu na confusão…

Felizmente a experiência e a autoridade de uma das professoras conseguiram acabar com a gritaria, e quando deu o sinal para o início das aulas, as turmas foram para suas salas. E agora? O que fazer? As coordenadoras me chamaram para pensarmos juntas.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Aqui na escola, um dia por semana, as crianças têm período integral, organização que permite um currículo mais diversificado, com oficinas de livre escolha, aulas de biblioteca e mais tempo para brincarem juntas. E é justamente nesse dia que elas são obrigadas a almoçarem na escola. Como nossa cozinha não tem condições físicas de produzir a refeição, contratamos uma empresa especializada.

Claro que foi escolhida com muito critério e cuidado! Além de fornecer comida equilibrada e saudável, também se preocupa com a educação alimentar das crianças. Por isso seus responsáveis visitam a escola para contar como a comida é feita, como definem o cardápio e ainda pedem sugestões para as crianças para melhorarem a aceitação de todos os alimentos. Muitas vezes a reclamação dos alunos não é em relação à comida propriamente, mas porque insistimos que devem comer verduras e proteínas, e alguns prefeririam comer apenas os carboidratos. E foi o que gerou o protesto, pois alguns alunos do 5º ano só queriam comer macarrão.

Certamente as crianças passaram do limite! A situação não era simples. Levadas umas pelas outras, elas passaram a agir de forma descontrolada. E o descontrole é sempre perigoso. Como explicar que protestos devem ser frutos de decisões pensadas e planejadas e não de movimentos espontâneos? O que foi combinado é que eu entraria nas salas para dizer que a atitude delas no parque tinha sido desrespeitosa para com os educadores, para com a escola, e também entre elas, pois há crianças que gostam da comida.

No 5º ano, aos que iniciaram o movimento não permiti que falassem. Expliquei que não estava ali para conversar, mas para deixar claro o desacordo da escola com a forma como agiram. Depois poderiam conversar na aula de orientação de estudos que tem todas as semanas. Já nas outras turmas, quando algumas mãos se levantaram, dei a palavra:

− Nós rabiscamos a parede, é verdade, mas o 1º ano não escreve só na lousa e no papel, eles desenham e escrevem na parede e de canetinha.

− Mas não é só porque o primeiro ano rabisca a parede que precisamos fazer o mesmo – contrapõe a colega.

− É, eu assinei o abaixo-assinado, gritei e rabisquei a parede, mas depois eu vi que não foi legal. O meu amigo, por exemplo, gosta da comida e ele ficou chateado.

− A gente viu que ficou tudo sujo; e na aula livre, a gente decidiu limpar a parede.

− Eu vi que algumas crianças resolveram limpar e gostei da inciativa, mas quem vai limpar mesmo é a escola porque precisa de produtos de limpeza que eu acho melhor vocês não manusearem – expliquei.

Mais ainda tinha uma mão levantada:

− Eu vi todo mundo escrevendo na parede e eu achei que podia; eu só entendi que não podia quando a professora falou, mas aí eu já tinha feito o F…

E de fato os protestos e a comida da escola foram pautas da aula de Orientação de Estudos com a professora e a orientadora do 5º ano. Os alunos justificaram ter planejado apenas o abaixo-assinado e reconheceram que logo virou gritaria e pichação. Entretanto ficaram surpresos de que antes de protestar deveriam utilizar os espaços de diálogo da escola. Para eles a insatisfação já deveria ser expressa na forma de protesto, como os adultos estavam fazendo nas ruas!

E, ao falar da alimentação da escola, parte dos alunos não tinha reclamações a fazer e todos apontaram alimentos que gostam. Reconheceram que algumas sugestões não poderiam ser atendidas (sushi e alguns tipos de fritura) e que as regras da escola de escolherem ao menos dois tipos de alimento e de comerem o que colocaram no prato, já que são eles que se servem, faz sentido. Por meio da professora e da orientadora, a escola ouviu e encaminhou as sugestões pertinentes.

Como ouvir e não se encantar com as reflexões que fizeram? Certamente a bronca-conversa não foi suficiente para evitar novos atos impulsivos e descontrolados. Mas espero que tenha colaborado para o longo aprendizado que virá a se desenvolver sobre o que e como protestar.

Luciana Fevorini

Diretora Escolar