A escola dos meus sonhos

A lição era relativamente simples: cada aluno e aluna do 2º ano da Tarde deveria escrever “Se fosse o diretor ou a diretora do Colégio Equipe: O que acrescentaria na escola? O que tiraria da escola? O que manteria na escola?”. E esse exercício proposto pela professora Carolina Padilha permitiu criar uma escola maravilhosa, afinal, imaginação não falta às nossas crianças!

Nossa escola teria: Um parque zoológico, um toboágua, uma piscina, uma jacuzzi, um tobogã, um aquário, uma roda-gigante, um trem, uma pista para corrida de carte, uma tirolesa, um cinema, uma fazenda com cavalos, um parque de diversões, um lugar onde chovesse nutella e churros! Que delícia! Uma escola onde as crianças se divertem!

Mas o exercício também permitiu que as crianças fizessem críticas à escola: tirariam a fila da cantina, as mochilas, o sinal, as lições, algumas matérias e a sala de aula, além de trocarem as carteiras por carteiras coloridas e mais charmosas! E não seria mesmo o máximo uma escola sem fila na cantina, sem mochilas, sem precisar de sinal sonoro para marcar o tempo e em que as matérias e a sala de aula não precisassem estar separadas do parque e das brincadeiras?

Interessante também foi reconhecer que os estudantes novatos (novatos porque hoje eles estão apenas no 2º ano e devem permanecer estudando aqui por mais dez anos, pelo menos) já identificam o que é essencial na nossa escola, pois manteriam: o trabalho em dupla, o trabalho em grupo, os amigos, o parque, a quadra, a sala de aula, o brinquedão do parque, a capoeira, a aula de Artes, de Educação Física, de Música, a biblioteca, o laboratório, o futebol e, felizmente, a professora e os outros professores especialistas. Os alunos e alunas do 2º ano reconhecem que aprendem com o outro, valorizam as aulas em que há bastante interação entre eles e gostam dos seus professores!

Entretanto, o melhor ainda estava por vir… Depois desse exercício imaginativo-reflexivo, fui convidada pela professora para conversar com eles sobre meu trabalho como diretora. Primeiro, eles escolheram uma das respostas para ler para mim e, em seguida, eu comentei. O mais difícil para eles foi perceber que uma diretora não consegue pôr em prática tudo o que acha melhor; não consegue, por exemplo, fazer a fila da cantina desaparecer, consegue, no máximo, pensar em formas de ela andar mais rápido.

Ainda me perguntaram se no meu trabalho dou muitas broncas e suspensões. Respondi que infelizmente tenho, às vezes, que me valer de broncas e punições quando alguns alunos não conseguem seguir as regras da escola. Por exemplo, não é permitido bater nos colegas e, se um aluno bate em alguém, é possível que seja punido, principalmente quando já houve conversas e mesmo assim ele mostrou que não está conseguindo se controlar. Mas se tem uma coisa que eu realmente não gosto de fazer no meu trabalho é dar broncas e punições.

Também disse que acharia muito legal que a escola tivesse piscinas, tobogãs e tirolesas, mas que nosso prédio não é lá muito grande, então temos que priorizar espaços que possam servir para um monte de coisas: uma sala de aula que vira sala de leitura, que vira sala de jogos, que vira parque, que vira biblioteca. E eles entenderam perfeitamente que podem ir à tirolesa no acampamento que realizamos todos os anos…

E a conversa continuou: eu achava ótimo que eles quisessem se divertir na escola, mas eles estavam aqui para aprender e que eu achava melhor ainda quando eles se divertiam aprendendo e aprendiam se divertindo. E não é que eles sabiam exatamente do que eu estava falando e me deram um monte de situações em que isso acontecia?

Existe coisa melhor em uma escola? É difícil manter o interesse e o prazer em aprender durante toda a escolaridade! Porque, muitas vezes, aprender não é fácil, exige esforço, concentração, persistência e paciência… Mas não é porque é difícil é que é impossível. Cabe à escola transformar o difícil em um desafio possível, durante toda a escolaridade. Essa é a escola dos meus sonhos! Uma escola em que os alunos valorizam o conhecimento e o que aprendem com os outros! Mas é claro que adoraria vez ou outra me distrair na tirolesa do parque, me refrescar com banhos de piscina e ainda me esbaldar com chuvas de nutella e churros!

Luciana Fevorini

Diretora Escolar