Vamos ter novidades em 2018!

Elvira Plus 2018 F2

Elvira +Plus 2018 – Fundamental 2.+ atividades + estudo + inglês.Para estudantes Elvira do 6 ao 9 ano. Coordenação do João Santana.Ouvimos as famílias e os estudantes e estamos preparando novidades da estrutura e nas atividades oferecidas pelo Elvira +Plus do Fundamental 2, buscando maior organização na orientação dos estudos e imersão em inglês sistematizada.Conheça nosso projeto 2018.

Publicado por Colégio Elvira Brandão em Quinta-feira, 21 de dezembro de 2017