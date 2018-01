Canvas é a ferramenta de planejamento da Educação Infantil

O planejamento pedagógico da Educação Infantil no Elvira mudou. Há três meses, os arquivos com inúmeras páginas, contendo as atividades das 16 salas de aula do segmento, foram substituídos pelo Canvas, uma ferramenta de gerenciamento estratégico. Mas como um quadro de negócios foi inserido na Educação Infantil?

A articuladora pedagógica Luciana Gama, responsável pela adaptação da ferramenta ao formato educacional, contou que a estratégia surgiu da necessidade de otimizar o processo. “A educação não pode ser tarefeira. Antes, tinha muita informação que não era essencial. Com o Canvas, as educadoras podem visualizar as competências e as habilidades que serão desenvolvidas de forma mais dinâmica”, afirmou.

O nosso CANVAS PLANNING EI foi adaptado e contém 11 blocos que representam os objetivos da aprendizagem, os campos de experiência da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), do Ministério da Educação, e a etapa de avaliação da aprendizagem. Ao preencher o Canvas, as professoras pensam de forma integrada em objetivos, metodologia e atividades e na avaliação ao longo de todo o processo.

A ferramenta começou a ser usada no início do ano, mas apenas em projetos da escola, como grandes eventos. A experiência positiva fez Lu Gama montar alguns modelos até chegar à versão atual, que deverá ser estendida para o Fundamental I e II o Ensino Médio. “Somos a primeira escola a usar o Canvas no planejamento diário da Educação Infantil”, ressaltou a articuladora pedagógica.

O alinhamento da metodologia é um dos benefícios da ferramenta, elaborada a cada 15 dias, a partir de uma questão motivadora aplicada nas atividades desenvolvidas. “É muito mais prático, porque o Canvas fica exposto na sala de aula. A gente consegue aplicar as propostas definidas. Dessa forma, não trabalhamos de forma isolada”, afirmou a professora do Minimaternal Evelin Cristhie Bezerra. Para a educadora Cecília Companatti, a ferramenta ajuda a incorporar outras áreas de conhecimento na elaboração das aulas. “Conseguimos abranger vários temas em uma só atividade”, afirmou.

O Canvas atua como um guia dos educadores da Educação Infantil. Ele mantém a autonomia na sala de aula para aplicar o planejamento, sempre alinhado com o projeto pedagógico. “As atividades ficam mais organizadas, conseguimos trabalhar por etapas”, disse a educadora Gilvanéria Almeida Machado.

Para Lu Gama, a ferramenta favorece todos os lados. “Conseguimos identificar o que as professoras estão planejando e o objetivo de cada uma. No caso das famílias, entender o que temos trabalhado na escola está mais fácil. Os professores não estão mais engessados em um planejamento único”, contou. Em todo esse processo, os alunos têm a garantia de desenvolvimento de todos os campos de experiências determinados pela BNCC.

Saiba mais sobre o Canvas

O Business Model Canvas, mais conhecido como Canvas, é uma ferramenta de planejamento estratégico que permite desenvolver e esboçar modelos de negócios e projetos novos ou existentes. É um mapa visual pré-formatado contendo (no original) nove blocos. As ideias representadas neles blocos formam a conceituação do projeto, ou seja, a forma como você irá operá-lo, definindo seus principais processos e permitindo a análise e a visualização do seu modelo de atuação.