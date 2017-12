Monitoria – Alunos ensinando alunos

Por Isadora Castro e Matheus Nogueira

Olá! Lembra-se de nós, da oficina Dante em Foco? Esperamos que sim! Hoje vamos falar mais um pouco sobre as iniciativas do Colégio Dante Alighieri fora do horário de aula.

Uma dessas iniciativas é a chamada “Monitoria”, que, iniciada em 2014, consiste em estudos realizados em grupo por alunos a partir do 8° ano do Ensino Fundamental, com a supervisão de um monitor. Para ser monitor, o aluno deve se destacar em determinado componente curricular e ser indicado por um professor. Assim, é formado um grupo de estudos com cerca de cinco alunos por monitor, que fazem listas de exercícios e retomam o conteúdo dado nas últimas aulas, sempre sob a orientação do monitor.

E qual é a história por trás do programa?

“A Monitoria surgiu de uma necessidade de garantir a regularidade do estudo do aluno”, diz Thatiana Segundo, orientadora educacional e criadora do projeto. Em 2014, havia cerca de dez turmas, todas focadas em matemática – um dos componentes curriculares em que os alunos tinham maior dificuldade.

Segundo Thatiana, houve uma melhora significativa nas notas dos alunos que participaram da Monitoria, porém os benefícios não param por aí. “Tem o currículo oculto que desenvolve as habilidades socioemocionais”, declara, “e, além disso, ajuda o aluno a desenvolver o projeto de vida”. A orientadora educacional revela ainda que alguns desses resultados superaram suas expectativas e lista as habilidades que mais foram trabalhadas: colaboração, empatia, antecipação e planejamento, participação, decisão e resolução de problemas, comunicação e trabalho em equipe.

É válido também conhecer o relato de dois alunos que atuaram como monitores, Nicholas Saller e Felipe Malzoni, ambos do 1° ano do Ensino Médio.

“As aulas eram preparadas pelos professores, que nos davam o material de estudo com a matéria da semana”, diz Nicholas. “Eu aprendi muito mais ensinando a outros alunos, pois isso me ajudou a lembrar mais da matéria dada em classe”, conta Felipe. Os meninos também falam que faziam a monitoria porque gostavam de ajudar outros alunos e se sentiam ajudados, além da sensação de fazer, com o ensino, o papel de um professor.

Mas a ideia de alunos aprendendo com alunos não para por aí. No Ensino Médio, o projeto segue, mas muda um pouquinho: passa a ser um processo de “Tutoria”. A Tutoria é um dos projetos do Coletivo Estudantil, um espaço de atuação dos estudantes. O objetivo é auxiliar os alunos a desenvolver estratégias pessoais de estudo por meio de grupos colaborativos. “Na Monitoria, a escolha do monitor e a orientação do que fazer estão sob a responsabilidade do professor. Na Tutoria, os coordenadores do projeto (estudantes) escolhem os monitores a partir de critérios acadêmicos. Esses monitores fazem grupos de estudo com outros estudantes que querem aprender outras formas de estudar”, explica a orientadora educacional Claudia Meletti.

Cada componente curricular tem entre dois e quatro tutores, e cada um dos tutores é responsável por um número máximo de dez alunos, muito embora, excepcionalmente, esse número possa crescer um pouco a depender da disponibilidade de tutores. O tutor se compromete a ficar durante uma hora por semana, no período da tarde, com seus tutorados. A orientadora educacional Claudia Meletti comentou o processo: “Os tutores aprendem ensinando e se dedicam muito para ajudar os colegas a superar suas dificuldades, e os estudantes que participam do grupo, por sua vez, aprendem com seus pares de forma motivadora e em uma linguagem que os aproxima.”

Em 2015, formaram-se 86 turmas de Monitoria dos 8° e 9° anos, de todas as disciplinas. No projeto de Tutoria, o número de grupos e tutores variou de acordo com o interesse dos estudantes e com o cronograma escolar. Os grupos da 2ª série do Ensino Médio foram os mais atuantes. Em 2017, os programas retornarão. Fique focado!