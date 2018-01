Focados chegam ao Estadão

*Por Bianca Barcellos e Isadora Castro

Olá! Você muito provavelmente ainda não ouviu falar de nós. Muito prazer, somos da Dante em Foco, uma oficina de educomunicação do Colégio Dante Alighieri.

A Dante em Foco surgiu em 2007 como sugestão dos alunos Caio Stancati e Pedro Graça, que tiveram a ideia, juntamente com as professoras Valdenice Minatel e Renata Pastore, além da jornalista Marcella Chartier, de criar uma oficina de jornalismo em que poderiam tirar fotos, fazer entrevistas e realizar a cobertura de diversos eventos da escola.

No início era somente uma ideia, mas o que começou com dois alunos cresceu e virou a oficina que temos hoje. Em sua primeira turma, havia aproximadamente 10 alunos, e hoje, depois de nove anos, contando todas as turmas, chegamos a um total de 65 “focados” (maneira como tratamos a equipe da Dante em Foco).

Nossa oficina é dividida em dois grupos: a Dante em Foco Mirim (que se inicia no 5º ano do Ensino Fundamental) e a Dante em Foco (que vai do 8º ano do Ensino Fundamental até a 2ª série do Ensino Médio).

Nos nossos encontros, contamos com a ajuda de uma jornalista, a Barbara (carinhosamente chamada de Bá), da professora de tecnologia Verônica (mais conhecida como a Vê) e do Adriano, estagiário de educomunicação. São eles que nos orientam durante os nossos encontros.

E você deve estar se perguntando: o que fazemos na Foco (Dante em Foco)?

Nós discutimos assuntos atuais, escrevemos textos, fotografamos, falamos na rádio (sempre tentando melhorar a entonação) e na TV Dante. Para conhecer as reportagens, é só acessar a nossa webtv e também a página da oficina no Facebook.

Falando em rádio, sabia que nosso Colégio tem uma? Nessa atividade, contamos com a parceria da CBN, com o apoio da diretoria da escola e com o esforço dos focados. Nós mesmos é que fazemos o roteiro, escolhemos as músicas e falamos nos intervalos das aulas.

Na TV Dante é onde fazemos reportagens, treinamos a fala e aprendemos a operar a câmera. No ano passado, ganhamos um presente pra lá de especial: um estúdio móvel! A ideia surgiu depois que o Tiago Leifert veio ao Dante com o estúdio móvel dele (em uma edição do Globo Esporte), e gostamos tanto que decidimos que precisávamos de um.

Demorou um pouco para esse sonho se tornar realidade, mas deu supercerto! A diretoria da escola restaurou um ônibus antigo da frota do Colégio e hoje ele está de cara nova e do jeitinho que nós imaginamos.

E a Foco não para! No ano passado, também lançamos o nosso primeiro e-book. Nele, contamos o que fazemos na oficina. Não é à toa que ele se chama “Focados Book: o manual do jornalista mirim”. No e-book explicamos tudo o que sabemos sobre jornalismo, e melhor, do nosso jeito! Crianças ensinando a outras crianças como escrever um texto, tirar uma foto, gravar na rádio, fazer telejornalismo e produzir uma análise de mídia.

Querem ver como ficou? É só baixar no iTunes! Acesse pelo seguinte link: http://migre.me/tZa8S

No dia do lançamento do e-book, além dos nossos pais, professores, ex-alunos da oficina e amigos, tivemos um convidado muito especial: o professor Ismar Soares, do NCE/USP (Núcleo de Comunicação e Educação da USP) e presidente da ABPEducom (Associação Brasileira de Pesquisadores e Profissionais em Educomunicação).

E agora, em 2016, surgiu uma nova oportunidade: escrever para o Blog do Estadão (viu só que legal?)! Cerca de um mês atrás, o gerente de marketing do Colégio veio até a nossa oficina nos convidar para escrever neste blog. Ficamos lisonjeados e aceitamos a proposta na hora (e quem não aceitaria?). Ainda tem muita coisa por vir, e sabemos que muitos outros alunos ainda vão se juntar à Dante em Foco. Todo mês, vamos postar um texto sobre nosso Colégio. Fique focado!