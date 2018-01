Esportes para todos

*Por Diego Barcellos e Juliana Padilha

Olá, tudo certo com vocês? Já que as Olimpíadas acontecem no Rio, hoje vamos falar sobre os esportes que temos aqui no Dante.

O Colégio proporciona diversos treinos esportivos, como o futebol, o basquete, o vôlei e o handebol. Esses treinos são ministrados pelos professores de Educação Física da escola.

Segundo o professor Carlos Nicolás, coordenador do Departamento de Educação Física, os treinos são assim divididos: do 2º ao 5º ano do Fundamental I é possível fazer o CIDE (Cursos de Iniciação Desportiva), em que, depois das aulas regulares, os alunos participam de uma escola de esportes. Já do 6° ano do Fundamental II à 3ª série do Ensino Médio, é possível participar dos chamados Treinos Esportivos, que permitem aos alunos representar a seleção do Colégio em competições interescolares. Esses treinos são gratuitos, mas, para entrar na seleção, é preciso se dedicar e passar por um período de avaliação no início do ano letivo.

Nossa equipe entrevistou alunos que fazem treinamentos esportivos, e eles disseram que gostam muito dos professores e das aulas. Maria Carolina, de 12 anos, participa dos treinos há 4 anos e não consegue viver sem eles. O Lorenzo, de 9 anos, faz o CIDE e, mesmo sendo seu primeiro ano, está gostando muito.

Outra atividade muito legal que temos aqui são as Olimpíadas Internas, que ocorrem a cada dois anos. Nesse campeonato, os times podem achar patrocinadores para as camisetas (como os atletas profissionais fazem) e jogam por medalhas. Alunos do 6º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Médio podem participar em diversas modalidades. O mais legal é que, em cada Olimpíada, chamamos alguém para participar da cerimônia de abertura e acender a pira olímpica aqui do Dante. Na última olimpíada (2015), o ginasta e medalhista olímpico Arthur Zanetti foi o homenageado!

Na 3ª série do Ensino Médio, acontecem os “jogos do terceirão”, nos quais os alunos organizam os times, o campeonato, os jogos e os patrocinadores para o uniforme, enquanto outros alunos, também da 3ª série do Ensino Médio, são os juízes das partidas. Esses “jogos do terceirão” ocorrem apenas de sexta-feira, ao longo do ano, ao passo que os treinos esportivos ocorrem todos os dias úteis, à exceção de sexta-feira.

Bom, com essa grande quantidade de treinos oferecida aos alunos, muitas vezes a atividade se torna inspiração: alguns ex-alunos do Colégio acabam se destacando de verdade nos esportes, a exemplo de Marcelo Huertas, jogador de basquete que atualmente joga nos Los Angeles Lakers. Marcelinho veio ao Colégio no dia 21 junho, e a Dante em Foco pôde entrevistá-lo. Nessa entrevista, ele contou como foi bom jogar pelo Colégio não apenas basquete, mas também handebol e futebol. Confira a entrevista na TV Dante: http://migre.me/ufiWN