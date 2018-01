Dante Em Foco realiza cobertura do maior evento de tecnologia e sustentabilidade do país

Por Clarice Villari

E chegamos ao final da cobertura do maior evento de tecnologia e sustentabilidade do Brasil, o Greenk! Foram semanas de preparação, organização e muita ansiedade de todos os focados, e nessa sexta, sábado e domingo finalmente pudemos colocar tudo que aprendemos na oficina em prática, pela primeira vez num evento dessa proporção (outro nível!). Foram três dias de trabalho sério, mas, ao mesmo tempo, descontraído e com toda aquela alma de focado, com entrevistas, textos, acompanhamento nas redes sociais e muitas fotos.

Sexta-feira foi o famoso dia-D, o dia da abertura, e já contamos com muitas entrevistas: entrevistamos Marcio Okabe, professor de robótica e programação, que deu uma palestra no evento, além de termos conseguido entrevistas com os youtubers do canal Maneirando e outros famosos do YouTube, como Drezzy e Patife. Pudemos, ainda, conversar com o Maurício Eugênio, idealizador do Greenk e a Luli, a garota propaganda do Greenk, que nos contou um pouco sobre os bastidores do evento. Na sexta feira ainda ocorreu a palestra “Educação e Tecnologia: em busca de contextos sustentáveis”, da própria Coordenadora-geral de Tecnologia de nosso colégio, Valdenice Minatel. Muito orgulho da nossa escola!

Sábado também foi um dia movimento e tanto! Logo no começo do dia já entrevistamos Clarice França, da rádio Geek. Também entrevistamos Bruno Clash, youtuber que comentou a final do campeonato de Clash Royale. Tivemos, ainda, uma entrevista inspiradora e bem-humorada de Vinicius Rodrigues, atleta paraolímpico de atletismo. Contamos com dicas de fotografia na entrevista com o fotógrafo André Tashiro, com uma conversa sobre arte gráfica quando conversamos com o designer Daniel Varella, e, ainda, uma entrevista sobre cosplays com o ator Adriano Verzotto, que veio ao evento vestido de Super Homem! Ficamos também de olho nos temas de sustentabilidade: passamos por uma palestra sobre consumo sustentável, descobrimos a madeira plástica, feita de plástico reciclado, e, ainda, conversamos com Carlos Ohde sobre o descarte do e-lixo. Também demos uma olhada nos drones da Drone Zone. E, para fechar o sábado com chave de ouro, a Dante em Foco virou notícia na página oficial do Greenk no Facebook. E, por falar em notícia, nossa focada Bianca Barcellos também foi entrevistada pelo estúdio da ESL! Olha só que incrível!

Domingo já começou com uma causa do bem: demos uma passadinha no estande interativo, em que você pode ajudar uma instituição dando pedaladas numa bike, e nossa Coordenadora Valdenice Minatel pedalou com o coração, espalhando caridade em nome do nosso colégio. Além disso, nosso focado Gabriel Maia contribuiu com o descarte de e-lixo, porque aqui no evento tem um espaço super organizado para esse tipo de descarte! Também no Domingo, entrevistamos Sergio Salles, que falou sobre a arena de games do evento, falamos com participantes da Cosplay Parade&Run e também conversamos com o youtuber Jacaré Banguela. O highlight do domingo foi o Rezendeevil, youtuber hiper famoso que marcou presença aqui no Greenk. Entrevistamos o Rezende e ainda recebemos um autógrafo oficial do youtuber! Depois, fizemos um vídeo de encerramento para fechar esse final de semana cheio de emoções.

Bom, tudo que é bom dura pouco e nossa cobertura durou só um final de semana, mas valeu por um ano! Essa foi apenas a primeira cobertura de um evento oficial fora do colégio, e a Dante em Foco está só começando nessa estrada! Fique de olho aqui no nosso blog, no Youtube, no Facebook e no Instagram para acompanhar todas as boas novas da nossa famí… quer dizer, oficina! #DantenoGreenk!