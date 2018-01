Dante Em Foco é imprensa oficial no Greenk

Por Mariana Schuetze

Oi gente, tudo bom? Olha só que legal: a Dante em Foco está aqui, no Greenk. E nós somos a única imprensa mirim do evento! O Greenk está acontecendo na Bienal do Ibirapuera, em São Paulo, nesse fim de semana, dias 23, 24 e 25 de junho. E a gente vai ficar todos os dias aqui, cobrindo tudinho para vocês!

O Greenk é um evento que juntou a diversão do mundo Geek com a importância da conscientização sobre o descarte correto do e-lixo. A abertura foi realizada pela apresentadora Adriane Galisteu que também é madrinha do evento.

Mas, por falar nisso, você sabe o que é o e-lixo? Essa é fácil: é o lixo eletrônico, aquele celular que você não usa mais, ou um teclado velho de computador que fica guardando na gaveta. Enfim, tudo aquilo que é eletrônico e precisa ser descartado. Aqui no Greenk, há um espaço reservado para o descarte desse lixo. No evento, o descarte funciona assim: as pessoas trazem qualquer tipo de lixo eletrônico e deixam nesse espaço; lá, eles vão separar em diferentes categorias, como notebooks, celulares, cartuchos, entre outros. E, depois disso, o e-lixo é mandado para a reciclagem.

Além disso, o Greenk conta também com a Arena do Conhecimento & dos Youtubers , com vários painéis muito legais. Outra participação do nosso Colégio foi a palestra “Educação & Tecnologia: em busca de contextos sustentáveis”, com a Coordenadora-Geral de Tecnologia, Valdenice Minatel.

Nosso Estúdio Móvel está aqui, bem no meio do evento, e vai receber youtubers e especialistas na área de tecnologia e sustentabilidade para participar de bate-papos e entrevistas. Outra atração do evento é a ESL Arena, o espaço dos games. Lá acontecem, principalmente, competições de games ao vivo, como Clash Royale, Tekken e LOL. O campeonato de Clash Royale terá várias fases e o prêmio final é um celular novinho da Motorola, uma das empresas patrocinadoras do evento.

O evento também tem muitos stands… O da Claro, por exemplo, está oferecendo Free Wifi (OMG!), o da Mundo Estranho tem um Escape Room virtual (um desafio em que você tem algum tempo para fugir de uma sala especial, com a ajuda de pistas). E ainda tem muito mais: o Printme, por exemplo, tira uma foto sua e imprime uma miniatura 3D.

Hoje, a Dante em Foco marcou presença com duas equipes até o fechamento do evento. Realizamos várias entrevistas (muita gente passou por aqui), fizemos postagens no Face e no Insta. Ficou interessado? Então venha nos visitar aqui no Greenk e acompanhe nossas redes sociais.