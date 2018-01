Alunos do Dante criam canal de videoaulas no YouTube

“Todo mundo se amontoa no Pedro pedindo apoio nos estudos. À época de uma prova de Física, eu também precisei da ajuda dele. Mas pensei, desta vez, que, melhor do que ele ajudar uma ou outra pessoa, poderíamos dar um jeito de ele conseguir esclarecer as dúvidas de todos. Foi daí que veio a ideia de gravarmos vídeos”, explicou João Pedro Magnani, amigo de Pedro Casara Luz, responsável pelo canal “Pedro Ensina”.

O espaço virtual, disponível no YouTube, é um repositório de videoaulas preparadas e proferidas por Pedro. Criado em 2015, o canal conta, até o momento, com 24 vídeos que contabilizam mais de 40 mil visualizações e mil usuários inscritos.

Neste momento, Filosofia é o tema mais popular no canal. O vídeo chamado “Filosofia Medieval – Santo Agostinho e a Patrística”, por exemplo, tem mais de 14 mil visualizações. Em seguida há “Filosofia Medieval – São Tomás de Aquino e a Escolástica”, com 9,9 mil visualizações, e, a seguir, “Consciência Mítica x Experiência Filosófica”, com 5,3 mil.

Já João Pedro tem, com o aluno Arthur Brazão, um projeto de produção audiovisual, o “Hold la Hand” (o nome surgiu de uma piada interna entre os alunos), responsável pela produção do “Pedro Ensina”. Em seu canal, ele posta vídeos dos bastidores das gravações.

Pedro Luz sempre gostou de ajudar os amigos com explicações sobre os temas abordados em sala de aula. “Quero ser professor”, assegurou. “Começamos a conversar com colegas para saber quais são os temas com que eles sentem mais dificuldade em lidar. Selecionamos, por exemplo, assuntos que caem em provas escolares e nos vestibulares. Um elemento que torna tudo mais interessante é o fato de eu explicar tudo do ponto de vista do próprio aluno”, explicou.

Os vídeos publicados até o momento abordam quatro disciplinas: História, Filosofia, Química e Física. Conferindo os comentários nos vídeos, nota-se que o retorno do público tem sido bastante positivo. “O curioso é que grande parte do feedback tem vindo de pessoas que não estudam no Dante”, explicou João Pedro..

Entre os comentários, há elogios como “Boa aula. Incrível ter tão poucas visualizações. Te dou todo o meu incentivo”, “Muito boas suas explicações, seu domínio do conteúdo, muito interativo! Parabéns” e “Parabéns pela clareza e desenvoltura com a temática!”.

TEDxDanteAlighieriSchool

O Colégio Dante Alighieri realizará, em 17 de setembro, mais uma edição do TEDxDanteAlighieriSchool, do qual Pedro Luz e João Pedro participarão. Eles vão falar da importância do protagonismo do aluno no processo de aprendizagem, tanto dentro da sala de aula quanto fora, desenvolvendo novas formas de aprender. O vídeo da apresentação será disponibilizado após o evento.

Confira, a seguir, uma lista de reprodução com todos os vídeos de História publicados até o momento. (A lista com todos os vídeos pode ser encontrada clicando aqui.)