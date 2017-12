transformadora Fundado em 1911, o Colégio Dante Alighieri espelha em sua atividade a tradição de seus 104 anos de existência, distinguindo-se, ao mesmo tempo, por trazer no próprio DNA o gene da modernidade. No início do século passado, por exemplo, foi uma das primeiras instituições de ensino na região a admitir, no mesmo espaço, alunos de ambos os sexos. Atualmente, a modernidade repassada no Dante de geração em geração percorre outros caminhos, como o uso de novas tecnologias no ensino e o foco no protagonismo dos alunos na produção de conhecimento. Foi dos alunos, a propósito, a ideia de criar, há pouco menos de dez anos, uma “equipe jornalística mirim” para cobrir eventos da instituição. Esse mesmo papel de protagonistas exercem eles, hoje, no trabalho da Dante em Foco – uma oficina de educomunicação que, desde seu lançamento em 2008, já recebeu centenas de alunos. Por também acreditar na paixão que os jovens podem ter pela ciência – algo comprovado por seu desempenho nas feiras de ciências realizadas na instituição –, o Dante criou, em 2006, o programa Cientista Aprendiz, que dá aos participantes autonomia para realizar pesquisas científicas em diversas áreas. Tão amplo tem sido o interesse dos alunos pela pesquisa que já se vão seis anos com pelo menos um representante do Dante na delegação brasileira da Intel-ISEF – a maior feira de pré-iniciação científica do mundo. Do mesmo modo, não são senão os próprios alunos os protagonistas do Comitê Discente, grupo criado em 2012 para debater o uso eficaz das novas tecnologias no Dante. Em companhia de representantes dos departamentos de Tecnologia Educacional e Tecnologia da Informação, os integrantes se reúnem semanalmente para trocar ideias e experiências, além de sugerir melhorias e o aproveitamento de novos aplicativos para o ensino. O desempenho desse grupo já rendeu aos alunos um convite para se apresentarem na Bett Brasil, uma das maiores feiras de tecnologia educacional do mundo. Experiências interessantes e relevantes definitivamente não faltam, razão pela qual a equipe pedagógica do Dante reconhece a importância de compartilhá-las com pessoas comprometidas em oferecer à sociedade um ensino de qualidade. Dessa forma, a instituição começa, agora, a utilizar este espaço cedido pelo Estadão para trazer relatos de ações pedagógicas, seja sob o ponto de vista dos professores que conduzem as atividades e programas, seja sob a ótica de alunos e ex-alunos que decidiram tomar frente no desenvolvimento de projetos e pesquisas. Seja bem-vindo ao blog do Dante!