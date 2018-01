Uso de audiovisual ajuda a consolidar conceitos teóricos

Não importa se a sala é do Fundamental ou do Ensino Médio, quando Vítor Miranda, assistente pedagógico do Colégio CPV, chega na sala empurrando um carrinho metálico, todo mundo se anima.

É que ele leva um aparato audiovisual com cerca de dois mil vídeos didáticos em 3D – muitos deles com o mesmo sistema dos cinemas, com óculos e tudo. Cada clipe tem de um a 10 minutos de duração e mostra sempre a teoria com uma aplicação visual. Em biologia, por exemplo, um vídeo sobre bactérias exibe uma animação em 3D da reprodução por cissiparidade. “Eu tenho uma certa dificuldade em prestar atenção e o vídeo, por ser bem diferente, me deixa mais concentrada e acaba mostrando detalhes que eu não tinha percebido”, diz Ingrid Oliveira, aluna da 1ª série do Ensino Médio.

Sucesso nas aulas de ciências, a ideia é levar o recurso didático para a maior parte das disciplinas. “O acervo é bastante vasto, então eu montei várias listas com os títulos adequados ao que o professor está trabalhando em sala de aula”, explica Miranda.

Com a lista em mãos, cada educador escolhe o que e quando passar. Rafael Correa, professor de física, usa o sistema para consolidar conceitos. “Depois de explicar a matéria e de fazer e corrigir os exercícios, passamos os clipes como forma de revisão e também para tirar as últimas dúvidas”, diz.

Os alunos aprovam o método. “Os vídeos mostram exemplos reais, a gente consegue visualizar melhor o que o professor explicou”, diz Luiza Ribeiro, estudante também da 1ª série.