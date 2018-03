Usando Física no Futebol Americano

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os alunos da 2ª Série do Ensino Médio aprendem que quando um objeto é arremessado a partir do solo, forma um determinado ângulo em relação à horizontal, também conhecido como lançamento oblíquo. Nesse movimento, estudado na Física Mecânica, o movimento é composto por um descolamento horizontal e outro vertical.

Para consolidar o conhecimento, o professor Rafael Correa, verdadeiro fã de Futebol Americano, fez uma aula diferente. Com atletas do Spartans Football como convidados, os alunos foram para o campo treinar o lançamento feito no esporte e coletar dados para aplicar às fórmulas aprendidas.

Divididos em grupos de quatro, eles aprenderam com o quarterback do time e também professor de Física, Guilherme Terzi, como segurar a bola, qual o movimento do corpo do lançamento e em que ponto soltar a bola para ter um maior alcance. Após um treinamento entre o próprio grupo, os estudantes fizeram lançamentos longos para os atletas. Enquanto um aluno lançava, outro cronometrava o tempo, um terceiro marcava o local onde a bola chegava e o outro aluno do grupo anotava os dados. Isso porque o tempo e a distância foram usados em sala para chegar ao ângulo e à velocidade de lançamento.

De acordo com o professor, a atividade colabora para mostrar que a disciplina está presente no cotidiano das pessoas e não apenas no livro didático. “Os esportes usam vários princípios de Mecânica, é sempre bom tirar eles da sala de aula e mostrar a Física no mundo real”, completa Rafael.