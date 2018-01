Um bingo para a fixação do vocabulário em língua estrangeira

Os alunos do 6º ano estão começando a ter aulas de Espanhol, ainda com o vocabulário básico. Na hora de ensinar os números de 1 a 20, a professora Adna Rodrigues apostou no lúdico. “A turma é bastante prestativa, todos ficam engajados na produção dos trabalhos propostos, então tive a ideia de fazer um bingo para treinar o ouvido”, conta.

Para o sorteio, a professora pensou em algum aplicativo que fizesse o sorteio dos números. O programa acabou sendo produzido na escola pelo professor de Computação, Arthur Costa. “Além de não ser nada complicado de fazer, possibilitou que os alunos participassem da construção”, conta.

Isso porque os números foram gravados em sala de aula, pelos próprios estudantes, com o celular da professora e inseridos no programa.Cada vez que um algarismo era sorteado o que se ouvia era esse número, mas na voz de um dos colegas de sala.

A princípio seriam três rodadas, com brindes simbólicos. O primeiro e o segundo vencedores deveriam completar uma linha ou coluna da cartela e o vencedor final, a cartela cheia. Como era de se esperar, cada grito de “bingo!” era seguido de um desapontamento generalizado. Para levar o prêmio, cada ganhador precisava cantar os números sorteados em voz alta . No final a diversão falou mais alto e a turma fez outras duas rodadas, sem brindes.