Sustentabilidade: reforçando conceitos teóricos, alunos montam sistema de captação de água e horta orgânica

Quem vê o Sistema Cantareira entrar na primavera de 2016 com 44,4% do volume de água preenchido – sem contar a reserva técnica – quer esquecer que no mesmo período em 2014 via esse índice reduzir a cada novo boletim diário emitido pela Sabesp. Naquele ano, a população de São Paulo aprendeu da forma mais difícil que a água é um recurso renovável, porém limitado.

Como é comum em tempos de crises, alternativas surgem e hábitos são criados, deixando de herança atitudes positivas para os tempos de abundância. Em 2015, no auge da crise, professores, tutores especializados e alunos do Ensino Médio desenvolveram o Projeto InterAÇÃO e Sustentabilidade. O objetivo era solucionar um problema do cotidiano, colocando em prática assuntos teóricos, interligando diversas disciplinas.

O que começou como um forma de promover a sustentabilidade através de uma solução caseira evoluiu para um complexo formado por seis mini projetos. O resultado foi um sistema de captação de água formado por cisternas e processo de filtragem, uma área de compostagem para dar vazão ao lixo orgânico produzido na escola, uma horta comunitária e um esquema de descarte correto para o lixo reciclável. Além dos aparatos técnicos, os alunos fizeram questão de disseminar todo o conhecimento adquirido para a comunidade escolar através de um mini projeto de comunicação e marketing.

Da teoria à prática – Em todo o desenvolvimentos os alunos puderam repassar conceitos trabalhados no período letivo. Veja alguns: História, ao comparar momentos de desenvolvimento social e evidenciar mudanças que afetaram o comportamento das pessoas; Sociologia e Filosofia, ao reforçar a aplicação do conceito de cidadania; Química e Biologia, ao escolher processos de filtragem, descontaminação da água, compostagem e plantio; Matemática, ao calcular fluxo de água da chuva, volume do recipiente de armazenamento e ação conjunta da gravidade para melhorar o rendimento de determinados processos; Física, ao pesquisar os tipos de energia que podem ser utilizados visando à sustentabilidade e à proteção do meio ambiente; Geografia, ao identificar os recursos naturais existentes no Brasil, principalmente nas regiões afetadas pela seca; Arte e Comunicação, ao divulgar as etapas dos trabalhos para toda a escola

Todo o trabalho segue vivo, com a manutenção de alunos e uso por parte dos professores para reforço de conceitos. Legumes e verduras da horta, por exemplo, fazem parte do cardápio da lanchonete do Colégio.