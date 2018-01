Promotora de Justiça do Ministério Público discute a violência contra a mulher no Colégio

Gabriela Manssur, Promotora de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo desde 2003, especialista na prevenção e enfrentamento de todas as formas de violência contra a mulher, é uma pessoa que emana poder. Essa foi a impressão que as alunas do Colégio CPV tiveram quando ela tomou a frente do Cine Debate, no dia 26 de maio. “Quando eu vi ela na sala, andando imponente, com aquela roupa incrível e falando daquele jeito só consegui pensar: que mulher incrível”, diz Julia Stringelli, aluna da 2ª Série do Ensino Médio.

Gabriela esteve no Colégio para participar do Cine Debate sobre Violência contra a Mulher. O ponto de partida da conversa foi a exibição do mini-documentário Quem Matou Eloá?, que, a partir do feminicídio da adolescente Eloá Pimentel, faz uma análise crítica sobre a espetacularização da violência e a abordagem da mídia televisiva em casos semelhantes. Após o filme, Gabriela expôs o contexto e o ciclo da violência, explicou o que é feminicídio e chamou a atenção sobre como identificar relacionamentos abusivos.

Parte integrante da Justiça, ela também explicou qual o papel do Ministério Público na defesa dos direitos humanos das mulheres, falou dos motivos que levam mulheres a não denunciarem abusos e contou uma série de casos em que fez a diferença, como a vez em que passou oito horas em uma delegacia ao lado de uma vítima, à paisana, apenas para ver o descaso no atendimento. “Tenho a sorte de ser uma pessoa financeiramente privilegiada, o mínimo que eu posso fazer é usar os meus privilégios para ter tempo disponível e ajudar outras pessoas”, disse.

Após o evento, um grupo de alunas decidiu abrir espaço para um Coletivo Feminista no próprio Colégio. “Queremos um espaço confortável onde possamos compartilhar problemas pessoais e ter outras visões sobre coisas que às vezes parecem normais”, conta Victoria Volpe, também da 2ª Série.

Ao fim do encontro, Gabriela distribuiu cartilhas sobre identificação e enfrentamento em casos de violência, produzidas pelo GEVID – Grupo de Atuação Especial de Enfrentamento à Violência Doméstica do Ministério Público do Estado de São Paulo.