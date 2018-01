Plataforma online do CPV faz comparativo de notas do Enem

Quem prestar o Enem no próximo domingo vai contar com uma ferramenta online de avaliação de desempenho: é o Alfred, plataforma online do CPV, que, além de Colégio, é Cursinho e Sistema de Ensino. Na plataforma, o aluno, que não precisa estar matriculado no CPV, vai encontrar não só a sua performance na prova, geral e por questão, mas também um comparativo com todos os outros cadastrados.

A partir de hoje já é possível fazer o cadastro. No dia da prova, a partir das 15h30, já vai ser possível incluir o gabarito pessoal. No fim do dia, com o gabarito prévio, será possível ver o desempenho individual.

Clique aqui e faça o seu cadastro. É gratuito.

Nesse momento também será possível ter uma prévia do comparativo. Isso porque ele é dinâmico: à medida em que outros candidatos entrarem na plataforma e cadastrarem seus gabaritos pessoais, a taxa mudará automaticamente. Por isso, quanto mais estudantes participarem, mais apurado será o comparativo.