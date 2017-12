Jogo matemático ensina conceitos da divisão

A divisão é uma das quatro funções básicas da aritmética. Na hora de fazer a conta, não há quem não fique na torcida para ela ser exata, ou seja, não sobrar nada após aplicar a operação. Para derrubar essa insegurança tão comum, a professora Thalita Kezh aplicou o “Jogo do Resto” para os alunos do 6º Ano do Fundamental.

Quem explica as regras são os alunos:

“O tabuleiro tem vários números e cada um é uma casa”, conta Lucca.

” Isso, e aí todo mundo começa no primeiro, pra já conseguir fazer a conta”, completa Maria Clara.

“Aí na sua vez você joga o dado e divide o número da sua casa pelo número que cair”, continua Isabela.

“E só anda se sobrar”, conclui Lucca, com toda a animação.

Com a brincadeira, o inevitável acontece: os alunos passam a desejar muito que a divisão seja não exata – ao menos na sua vez de jogar o dado. A conta nem sempre é fácil, e todos acabam fazendo juntos, seja para apressar a partida, seja para ter certeza que ninguém vai andar mais do que devia.

“Esse jogo é interessante porque envolve vários conhecimentos: além da divisão, os alunos trabalham conceitos de múltiplo e divisor, reconhecem os números primos, aqueles que tem muitos divisores… E acabam torcendo para que saia um número com maior resto possível, já que não basta sair o maior número no dado se o número da casa for um múltiplo”, finaliza Thalita.