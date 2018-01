Fórum aproxima estudantes de profissionais e ajuda na decisão por carreira

O processo de escolha da carreira é bastante complexo e é comum o aluno ter dúvidas ao longo do caminho. Uma das apostas do Colégio CPV para auxiliar nesta tomada de decisão é promover o contato dos estudantes com profissionais de várias áreas de interesse. Um dos momentos de maior aproximação é o Fórum de Profissões, evento anual que conta com convidados das carreiras mais desejadas pelos alunos da escola.

Neste ano, o encontro está marcado para o próximo sábado, dia 23 de setembro, e vai contar com conversas sobre 14 áreas de atuação. Além das trocas de ideias com os profissionais, todas com hora marcada, o evento conta com a presença de importantes universidades de São Paulo: Einstein, FGV, IBMEC, ESPM, Mackenzie, FAAP, Belas Artes, Anhembi Morumbi e Senac . Cada uma delas terá uma equipe disponível ao logo de toda a manhã para tirar dúvidas, também, sobre as carreiras que não serão tratadas durante as palestras.

O Fórum CPV de Profissões é estruturado com base nas expectativas dos estudantes do colégio, mas é aberto para toda a comunidade. Para mais informações, acesse o evento criado no Facebook, onde é possível ler a biografia dos convidados.

Veja a agenda das conversas:

9h

Administração Pública, Gustavo Andrey

Arquitetura, com Jaime Martin Vega Rocabado

Design Gráfico e de Produto, com Milton Francisco Junior

Psicologia, com Antonio Carlos Amador Pereira

10h

Cinema, com Humberto Neiva

Direito, com Nikolay Henrique Bispo

Jornalismo, com Maria Inês Migliaccio

Medicina, com Sthefani Freire

11h

Administração de Empresas, com Nelson Lerner Barth

Direito, com Thais Barbosa Reis

Medicina Veterinária, com Silvia Ferrari

Publicidade e Propaganda, com Wilson Bekezas

12h

Engenharia, com Rodrigo Viana

Gastronomia, com Jorge Luis da Hora de Jesus

Medicina, com Júlio César Martins Monte

Relações Internacionais, com Wilson Bekesas