Feira de Negócios do CPV mostra empresas criadas em sala de aula

Marcada para o próximo sábado, das 9h às 13h, a Feira de Negócios do CPV é um dos eventos mais esperados do ano no Colégio. Isso porque é quando os alunos do Ensino Médio apresentam para toda a comunidade as empresas criadas ao longo do ano na disciplina de Empreendedorismo. A matéria, que faz parte da matriz curricular, aborda temas como legislação, mercado e finanças. “A noção de como uma empresa funciona, dentro das mais diversas esferas, tem utilidade para qualquer pessoa, independente da carreira escolhida”, diz Flavio Antonietto, diretor pedagógico do CPV.

As aulas são bastante práticas e acompanham o processo de criação das empresas. “Eles aprendem sobre administração, marketing, direito, economia, finanças e comunicação”, diz Vanete Lopes Donega, professora de empreendedorismo. Além disso, para montar os produtos ou serviços, eles precisam encontrar aplicações para os conhecimentos adquiridos em disciplinas tradicionais, como Biologia e Geografia.

Veja abaixo algumas das empresas criadas em 2017 e seus objetivos:

Segmento de sustentabilidade

Déjà Vu: incentivo ao uso total dos alimentos como fonte saborosa de nutrição

Eco Puff: pufes com design contemporâneo a partir da reutilização de garrafas

Green Garden: serviços de paisagismo com produtos sustentáveis

Pet House: casas para pets construídas com material reciclável

VilaPet: hospedagem para pets com alimentos frescos e 100% orgânicos

Segmento de inovação:

Dress Easy: personal stylist para sugestão de combinação das próprias roupas

Eresol: apagadores elétricos para lousas que utilizam giz ou caneta

Music Overworld: app para reunir grupos e pessoas com os mesmos gostos musicais

Quick Parking: catracas eletrônicas para identificar vagas em estabelecimentos comerciais

Safe Drive: tornar as viagens pelo Estado de São Paulo mais rápidas e seguras

Web Pet: plataforma de comunicação virtual para prestar serviços para tutores de pets

Where?: facilitar novas experiências culturais entre turistas e residentes