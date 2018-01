Conhecimento aplicado: alunos fazem pesquisa de pH em horta orgânica

De acordo com um estudo deste ano da McKinsey & Company, os alunos que ganham uma educação na qual há uma combinação de investigação própria e de instrução orientada por professores obtêm os melhores resultados. Para chegar a essa conclusão, os pesquisadores levaram em conta os resultados do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA), mas sob a ótica da influência do desempenho dos sistemas de ensino para o desempenho dos alunos. O estudo também fez um recorte isolado para os países da América Latina.

Um exemplo desse balanceamento aplicado ao ensino de Química foi a complementação de uma aula teórica sobre pH para a 1ª série do Ensino Médio com uma visita à horta orgânica do Colégio. Em sala, a professora Angélica Fernandes explicou as definições de ácido e base, a escala de pH, as técnicas para detectar o índice e as formas de neutralização.

Na horta foi a vez da mão na massa. Divididos em grupos, os alunos ficaram responsáveis por colher amostras de terra de determinadas culturas e identificar o pH de cada uma delas. “Depois eles pesquisaram qual é a faixa de pH ideal para a variedade vegetal da horta que escolheram estudar e acompanhar”, conta Angélica.

A pesquisa incluiu, também, o levantamento de medidas a serem tomadas caso fosse necessário elevar ou baixar o pH do solo, de acordo com a medida realizada. Essa parte foi a preferida da aluna Luana Sevarolli Assis. “Eu gosto de Química, e pesquisar os compostos que precisariam ser aplicados para mudar a acidez ou basicidade foi, realmente, muito legal”, diz.

No caso das couves, cultura avaliada pelo grupo de Luana, o uso de compostos químicos no solo ficou apenas na ficha de investigação. Segundo os dados recolhidos em campo, a terra onde os vegetais estão plantados já estava com o pH ideal.