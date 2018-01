Colégio CPV promove fórum de profissões

O III Fórum CPV Profissões, no último sábado, 23 de setembro, promoveu o encontro com profissionais de 13 carreiras. O evento também contou com equipes das mais importantes faculdades de São Paulo. Na ocasião, alunos de Ensino Médio, pais e até mesmo quem já está na faculdade puderam tirar dúvidas sobre cursos e instituições.

Esse foi o caso de João Pedro Machado, aluno de Engenharia Naval na USP que veio para as conversas de Administração e Arquitetura. Se ele pensa em mudar de curso? “Eu sempre achei que Engenharia seria incrível, mas lá eu descobri que ela é muito mais que isso”, conta, entusiasmado e satisfeito com a escolha. O que João Pedro procurava eram cursos que podem ajudar na sua carreira. “Na USP existe a possibilidade de assistir aulas em outras graduações, então aproveitei para trocar ideia com profissionais daquelas que eu acredito que vão agregar conhecimentos”, diz.

Já José Pedro Lopes, aluno da 3º Série do Ensino Médio, está indeciso entre Engenharia e Administração. Para ajudar a formar opinião, ele veio ao evento junto com os pais, José e Marcli Lopes. “O ponto de vista deles conta muito para mim, as palestras vão dar mais subsídios para nossas discussões”, diz José. O pai, empresário, não esconde a preferência: engenharia. “Ele tem talento e eu acho que seria uma boa escolha, mas, claro, quero que ele seja feliz, então o que ele escolher está perfeito”, completa.

Para Regina Stringelli, Coordenadora Pedagógica e Orientadora Educacional do Colégio CPV, a participação dos pais traz pontos positivos. “A escolha da graduação é o primeiro passo para o mundo adulto, e quando o adolescente sente o apoio da família, ele fica mais seguro e tranquilo”, explica. De acordo com Regina, o leque de opções tem ficado cada vez maior, o que faz aumentar as dúvidas. O próximo passo dentro da escola será o workshop de Orientação Profissional, indicado para alunos a partir da 2ª Série do Ensino Médio. “São oito encontros focados no autoconhecimento e nas competências e habilidades que podem ser aproveitadas e desenvolvidas na profissão”, conta.

E se as conversas do Fórum não ajudaram a decidir qual carreira seguir, podem ter, ao menos, colaborado para descartar alguma. Foi o caso de André Machado, da 1ª Série do Ensino Médio: “adorei a palestra de Administração, serviu para mostrar que o curso, definitivamente, não é para mim”.