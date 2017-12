Alunos moldam réplica do coração humano para estudar anatomia

Dois átrios, dois ventrículos, quatro válvulas, endocárdio, miocárdio, epicárdio, pericárdio… Você certamente sabe de qual órgão estamos falando, mas você ainda lembra o que cada uma dessas palavras significa, onde está localizada e qual a sua função no todo? “É assim mesmo, quando a gente decora um assunto, a gente acaba esquecendo”, diz o professor de Biologia do Colégio CPV, João Tamayo.

A anatomia do coração humano é objeto de estudo da 2ª série do Ensino Médio. A aula teórica mostrou exatamente o comportamento do órgão. Ao fim da exposição, para evitar que o conhecimento adquirido fosse perdido ao longo dos anos, o professor propôs um trabalho para a turma: a modelagem de um coração em biscuit, com todas as suas partes. “Quando a gente vem com sugestões de trabalho diferentes das tradicionais, os alunos sempre ficam mais receptivos”, conta Tamayo.

Em pequenos grupos, os alunos levaram 20 dias construindo as peças. Eles trabalhavam fora do horário de aula, mas levavam as obras para avaliação. “O processo foi muito importante, as conversas sobre a evolução do trabalho, as dúvidas que surgiram durante o exercício, tudo isso contou muito mais na avaliação que a beleza do produto final”, diz o professor.

No fim do prazo, o professor ainda aplicou uma prova surpresa. Cada aluno passou por uma chamada oral individual sobre o funcionamento do órgão, que ajudou a compor a nota final. “Todos os trabalhos ficaram perfeitos e nenhum aluno errou qualquer questionamento; tenho certeza que eles nunca mais vão esquecer o que aprenderam”, finaliza Tamayo.