Alunos discutem conflitos no Oriente Médio com jornalista que trabalhou na linha de combate

Os alunos do Colégio CPV tiveram recentemente a oportunidade de conversar com Yan Boechat, jornalista com mais de 20 anos de carreira que trabalha como repórter freelancer cobrindo conflitos no Oriente Médio. Essa foi a primeira vez que o jornalista, que recentemente passou cerca de três meses no Iraque, onde acompanhou a retomada de parte da cidade de Mossul das mãos do Estado Islâmico, falou sobre as experiências da profissão para adolescentes. “Agi com eles como uso fazer no meu trabalho: sendo o mais fiel possível ao que eu vejo, contando as histórias que eu conheço”, diz.

O bate-papo foi precedido pela exibição do documentário Os Capacetes Brancos, que mostra um grupo voluntário de resgate na Síria e que levou o Oscar este ano, e faz parte do Cine Debate. Com a participação de Boechat, no entanto, o formato aproximou-se mais de um tira-dúvidas, em que os alunos aproveitaram o conhecimento de Boechat para construir suas próprias percepções. “A receptividade foi ótima, as perguntas que eles fizeram tiveram um ótimo nível”, diz Jonas Oliveira, professor de História e um dos organizadores do evento.

Boechat contou como é o cotidiano de um repórter de guerra, sem amenizar a parte feia, mas também sem deixar de mencionar os momentos de alegria e comemorações. “A vida é dura, sim, mas a vida segue, mesmo em regiões em conflito”, diz. A conversa teve o espectro mais amplo possível. Girou sobre como lidar com a morte e a instabilidade, a complexidade dos interesses globais e regionais envolvidos no conflito, a disparidade entre os papéis possíveis da mulher na sociedade e sobre a conduta da mídia na propagação de fatos controversos. “Foi uma grande dose de realidade, sem romantizar a guerra nem criar heróis ou bandidos”, enfatiza Alex Alves, professor de História e Atualidades.

O evento seria aberto aos alunos da 3ª série do Ensino Médio, mas foi estendido a estudantes das 1ª e 2ª séries e também dos cursinhos das três unidades do CPV. O aluno Guilherme Maglione, da 1ª série, ficou contente com o convite. Interessado em política e história em geral, foi com a expectativa de uma palestra rica em conhecimento. O que ele não esperava era uma conversa frenética, com uma hora e meia de duração. “O mais legal foi ouvir perguntas de outros alunos, que nem haviam passado pela minha cabeça, e sair da minha linha de raciocínio para ver outro ponto da questão”, diz.

O Cine Debate tem como objetivo desenvolver a capacidade de expressão e discussão crítica a partir de temas atuais. Veja mais fotos do encontro.

O jornalista Yan Boechat está de volta ao Oriente Médio. Atualmente está na Síria, de onde manda notícias para a Band, e deve, em breve, voltar ao Iraque. Ele também tem passagens pelo Afeganistão, Tunísia, Angola, Egito, Líbano, Palestina, Ucrânia e República Democrática do Congo