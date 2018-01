Vamos pular, vamos pular!!! – Semana da Criança no BAL

Foi o tempo em que escola era local só para estudo. No Colégio Branca Alves de Lima – BAL além de excelentes sistemas de ensino, professores qualificados e preparados para alfabetizar, proporcionamos aos nossos alunos momentos especiais, com muitas atividades lúdicas e divertidas.

Por Carina Gonçalves – 05 de outubro de 2015

E como estamos na Semana da Criança, não poderia ser diferente. A unidade Brito Peixoto (Educação Infantil) preparou diversas atrações para deixar as crianças felizes e com lembranças especiais. Entre elas, a disposição de um pula pula gigante para que todos os alunos pudessem se divertir e gastar suas energias acompanhadas de muitas risadas. Diversão pura e ao coro de “Vamos Pular, Vamos Pular”.

As crianças, também, tiveram direito a curtir uma balada teen e soltaram a cintura e balançaram os esqueletos embalados nos passinhos e danças ritmadas, com músicas apropriadas à idade deles. Todos liberaram a sua melhor coreografia e arrasaram na festa, que tinha até luzes coloridas dos globos psicodélicos. Os alunos ficaram empolgados e aproveitaram ao máximo todas as atividades. Certamente eles não vão esquecer esse dia tão especial!

Vejam nas fotos: