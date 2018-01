THE UNDER THE SEA THEATER

20 de outubro de 2015

Vamos conhecer os animais marítimos?

A aula de inglês da turma do segundo ano do Colégio Branca Alves de Lima – BAL foi transformada em um verdadeiro espetáculo teatral. As crianças confeccionaram personagens do mundo marítimo para, depois, se dividirem em grupos e interpretarem histórias criadas por eles mesmos.

Além de divertido e lúdico a atividade trabalhou diversos conceitos do aprendizado que envolveu: pesquisas sobre os animais (em português e depois em inglês), criação e interpretação de texto, técnicas de apresentação teatral, além de trabalhar o vocabulário bilíngue e a dicção no idioma em inglês.

“Aqui no Bal, além de preparar aulas focadas no desenvolvimento intelectual e cognitivo, buscamos integrar várias disciplinas dentro do contexto de aprendizado para que os alunos sejam estimulados em seus talentos e aptidões, deixando-os mais seguros de si e com vontade de buscar mais conhecimento a cada dia”, comenta Daniela M. Coelho, coordenadora do Ensino Fundamental I do Colégio BAL.

As alunos foram divididos em grupos, denominados como times, e cada um tinha a função de falar sobre o animal que escolheu, assim como apresentá-lo em formato de personagem para os colegas de sala, deixando-os livres para improvisar, inclusive, quando esqueciam o roteiro que tinham idealizado anteriormente.

“Foi muito bom trabalhar o tema marinho com as crianças, pois elas adoraram! Tivemos seahorse, shark, turtle, whale, dolphin, octopus, crab, starfish, fish e jellyfish! (cavalo-marinho, tubarão, tartaruga, baleia, golfinho, polvo, caranguejo, peixe e água-viva)”, comenta a professora de inglês.

