Vamos aprender a fazer Mingau!

Por Carina Gonçalves – 03 de novembro de 2015

Alguém mexeu no meu mingau?! – disse a professora, ao ler um trecho da história da Cachinhos Dourados e da Família Urso, aos alunos do ensino infantil da unidade Sitiantes, do Colégio BAL. E assim começou a atividade do dia, com contação de história de um clássico da literatura infantil, que eleva a imaginação e envolve as crianças.

Após a leitura, todos os alunos participaram da aula prática de culinária para aprenderem a fazer o mesmo mingau da Família Urso. A animação das crianças foi instantânea, mas, antes de tudo, eles colocaram os trajes de higiene (avental e toquinha) e lavaram as mãozinhas.

A professora apresentou os ingredientes e explicou como funciona a mistura para o preparo do mingau. Todos prestaram a atenção e depois colocaram a mão “na massa”, quer dizer, na colher para mexer o preparo até o ponto ideal. Vejam nas fotos o resultado e a delicia que cada um deles pode experimentar.